يستضيف نابولي ميلان يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي.

تُوّج الناديان بلقب الدوري الإيطالي في السنوات الأخيرة، إذ حصد ميلان السكوديتو في 2022، ثم حقق نابولي لقبًا تاريخيًا بعد مسيرة هيمن فيها على موسم 2023. وتبادَل الفريقان التفوق في مواجهاتهما مؤخرًا، وأبرزها فوز نابولي 1-0 في أبريل 2026 وانتصاره 2-0 في كأس السوبر الإيطالي في ديسمبر 2025.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة نابولي ضد ميلان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة نابولي ضد ميلان على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في نابولي يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيفية شراء تذاكر مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

مواقع بيع التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة للحصول على تذاكر أصلية هي عبر الموقعين الرسميين للناديين ( sscnapoli.it أو acmilan.com ). تُطرح تذاكر جمهور الفريق المضيف عادةً على مراحل، تبدأ بحاملي التذاكر الموسمية، ثم حاملي بطاقات الولاء (مثل Fidelity Card / Tessera del Tifoso)، وأخيرًا تُطرح للبيع للجمهور العام.

الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة للحصول على تذاكر أصلية هي عبر الموقعين الرسميين للناديين ( أو ). تُطرح تذاكر جمهور الفريق المضيف عادةً على مراحل، تبدأ بحاملي التذاكر الموسمية، ثم حاملي بطاقات الولاء (مثل Fidelity Card / Tessera del Tifoso)، وأخيرًا تُطرح للبيع للجمهور العام. مدرج الفريق الضيف (Settore Ospiti): إذا كنت تشجع الفريق الضيف، فيجب شراء تذاكر جماهيره من الحصة المخصصة لها عبر قناة بيع التذاكر الرسمية للنادي الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي؟

إليك تفاصيل الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية في المستوى السفلي وخلف المرميين (Curva / Distinti Inferiori): تبدأ عمومًا من نحو 20 إلى 45 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . مقاعد المستوى المتوسط وجانبي الملعب (Distinti / Tribune Laterali): تتراوح عادةً بين 75 و150 يورو .

تتراوح عادةً بين . المقاعد المميزة والمدرجات الرئيسية الوسطى (Tribuna Centrale / Posillipo/Onore): تتراوح عادةً بين 175 و275 يورو أو أكثر .

تتراوح عادةً بين . باقات الضيافة الرسمية للشركات وكبار الشخصيات: تبدأ من نحو 250 إلى 350 يورو وقد تتجاوز 1000 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من قنوات البيع الرسمية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر الاقتصادية أو تذاكر المستوى العلوي المعاد بيعها: تبدأ عادةً من نحو 120 إلى 150 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد متوسطة السعر في سوق إعادة البيع: تتراوح أسعارها عمومًا بين 190 و250 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . باقات يوم المباراة المميزة والباقات التي تشمل السفر: تتراوح أسعارها غالبًا من 250 إلى 500 يورو أو أكثر.

نابولي ضد ميلان في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نابولي وميلان

حقق نابولي فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 1-1 على أرضه مع لاتسيو في الدوري الإيطالي. وقبل ذلك، خسر 4-1 أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا و2-0 أمام يوفنتوس في الدوري، فيما منحه الفوز 4-1 على مونزا بعض الارتياح. وسجل نابولي تسعة أهداف واستقبل تسعة خلال هذه المباريات الخمس.

حقق ميلان فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-2 خارج أرضه على جنوى في الدوري الإيطالي. ويبرز فوزه 3-1 على إنتر في الديربي بوصفه أفضل نتائجه خلال هذه الفترة، بينما تعكس خسارته 0-2 أمام فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي وهزيمته 2-4 أمام بولونيا التذبذب الذي يعمل أموريم على معالجته. وسجل ميلان تسعة أهداف واستقبل عشرة خلال هذه المباريات الخمس.

نابولي ضد ميلان: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 6 أبريل 2026، حين فاز نابولي 1-0 على أرضه في الدوري الإيطالي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز نابولي أربع مرات وميلان مرة واحدة، وجاء فوز ميلان الوحيد في سبتمبر 2025 بنتيجة 2-1 على ملعب سان سيرو. كما تغلب نابولي على ميلان 2-0 في كأس السوبر في ديسمبر 2025.