يسعى منتخب هولندا إلى حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في مارس المقبل. ويواجه اليونان في أمستردام يوم 13 نوفمبر، في مباراته قبل الأخيرة ضمن المستوى الأول، ويمكنك حضور اللقاء بحجز تذكرتك اليوم.

وبعدما حل وصيفًا في النسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية عام 2019، وبلغ نصف النهائي في 2023، يتطلع المنتخب الهولندي، الذي يقوده الآن تشافي، إلى المنافسة على الألقاب مجددًا. لكن اليونان ستدخل المباراة بثقة كبيرة بعد فوزها الأخير على ألمانيا 1-0 في أوجسبورج، لذا لا يستطيع أصحاب الأرض الاستهانة بمنافسهم.

في آخر مباراة خاضها منتخب هولندا على ملعب يوهان كرويف أرينا، سجل كودي جاكبو هدف التعادل المتأخر أمام ألمانيا في مستهل مشواره بدوري الأمم الأوروبية. ورفع ذلك سلسلة مبارياته دون هزيمة على ملعب أمستردام إلى ثماني مباريات.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار ومدى توافرها وأفضل أماكن شرائها.

متى تقام مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة هولندا واليونان على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام يوم الجمعة 13 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 يوهان كرويف أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية عبر متجر التذاكر الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم، الذي يتولى توزيع تذاكر مباريات المنتخب الهولندي على أرضه.

تبدأ فترات بيع التذاكر الرسمية عادة قبل موعد المباراة بنحو 4 إلى 6 أسابيع. ويحصل حاملو بطاقات الأندية وأعضاء روابط المشجعين الرسمية دائمًا على أولوية الشراء قبل فتح البيع للجمهور ببضعة أيام.

وإذا كنت تبحث عن مقعد في اللحظات الأخيرة، فيمكنك أيضًا شراء التذاكر من منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب.

عمليات نقل مضمونة: تدعم منصة ستب هاب كل عملية شراء ببرنامج «FanProtect»، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية؟

رغم أن الأسعار الرسمية المحددة للتذاكر تتوقف على فئات التسعير المتغيرة وخصومات أعضاء الاتحاد الهولندي لكرة القدم، فإن مقاعد مباريات المنتخب على أرضه في ملعب يوهان كرويف أرينا تُقسّم إلى المناطق المعتادة التالية:

الجانبان خلف المرميين، المدرجان الشمالي والجنوبي : عادةً ما تضمان فئات المقاعد الرسمية الأقل سعرًا، الفئتين الثالثة والرابعة. وتتركز مجموعات مشجعي المنتخب الهولندي الأكثر حماسًا في المدرج الجنوبي «زويد». ( نطاق الأسعار: من 35 إلى 45 يورو )

: عادةً ما تضمان فئات المقاعد الرسمية الأقل سعرًا، الفئتين الثالثة والرابعة. وتتركز مجموعات مشجعي المنتخب الهولندي الأكثر حماسًا في المدرج الجنوبي «زويد». ( ) الجانبان الممتدان بطول الملعب، المدرجان الرئيسي والشرقي : تنقسم المقاعد إلى المستوى العلوي، الفئة الثانية، والمستوى السفلي، الفئة الأولى. وتوفر مقاعد المستوى السفلي الممتدة بطول الملعب إطلالات مميزة بالقرب من أرضية اللعب، وهي الأعلى سعرًا بين المقاعد العادية عند بيعها رسميًا. ( نطاق الأسعار: من 45 إلى 80 يورو )

: تنقسم المقاعد إلى المستوى العلوي، الفئة الثانية، والمستوى السفلي، الفئة الأولى. وتوفر مقاعد المستوى السفلي الممتدة بطول الملعب إطلالات مميزة بالقرب من أرضية اللعب، وهي الأعلى سعرًا بين المقاعد العادية عند بيعها رسميًا. ( ) قسم مشجعي الفريق الضيف: مخصص لمشجعي اليونان، ويقع في أقسام الزوايا العلوية، وعادةً في القسمين 416 و417.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب يوهان كرويف أرينا

يُعد ملعب يوهان كرويف أرينا جوهرة البنية التحتية الرياضية الهولندية. يقع في حي زاودأوست بأمستردام، وهو معقل أياكس والمنتخب الهولندي، ويتسع لـ56,120 متفرجًا، وترتفع سعته إلى 71,000 في الحفلات الموسيقية.

ويشتهر الملعب عالميًا بوصفه رائدًا في تصميم الملاعب الحديثة، إذ يجمع بسلاسة بين تقاليد كرة القدم العريقة وأحدث ابتكارات الملاعب.

افتُتح الملعب رسميًا عام 1996 باسمه الأصلي، أمستردام أرينا. وشُيّد ليحل محل ملعب أياكس المحبوب، لكنه المتقادم، دي مير، الذي لم يعد قادرًا على استيعاب القاعدة الجماهيرية الضخمة للنادي. وفي عام 2018، تغيّر اسمه رسميًا إلى يوهان كرويف أرينا، تكريمًا دائمًا لأسطورة أياكس صاحب الرقم 14، الذي ساهم في نشر فلسفة «الكرة الشاملة» الشهيرة وتوفي عام 2016.

لحظات لا تُنسى في ملعب يوهان كرويف أرينا

نجوم موسيقى البوب : كانت تينا تيرنر أول نجمة بوب تحيي حفلًا في الملعب عام 1996، وتبعها بعد ذلك بقليل مايكل جاكسون، الذي بيعت جميع تذاكر حفلاته التاريخية الخمس ضمن جولته العالمية «HIStory» عام 1997.

: كانت تينا تيرنر أول نجمة بوب تحيي حفلًا في الملعب عام 1996، وتبعها بعد ذلك بقليل مايكل جاكسون، الذي بيعت جميع تذاكر حفلاته التاريخية الخمس ضمن جولته العالمية «HIStory» عام 1997. ريال مدريد ضد يوفنتوس، نهائي دوري أبطال أوروبا 1998 : استضاف الملعب أكبر مباراة للأندية في أوروبا. وسجل بريدراج مياتوفيتش هدفًا وحيدًا منح ريال مدريد الفوز 1-0، وأنهى غيابه عن لقب كأس أوروبا الذي دام 32 عامًا.

: استضاف الملعب أكبر مباراة للأندية في أوروبا. وسجل بريدراج مياتوفيتش هدفًا وحيدًا منح ريال مدريد الفوز 1-0، وأنهى غيابه عن لقب كأس أوروبا الذي دام 32 عامًا. تشيلسي ضد بنفيكا، نهائي الدوري الأوروبي 2013: شهدت المباراة نهاية مثيرة؛ إذ سجل فرناندو توريس لتشيلسي قبل أن يدرك بنفيكا التعادل. وفي الدقيقة 93، ارتقى برانيسلاف إيفانوفيتش ليسجل برأسه هدفًا حاسمًا في الوقت بدل الضائع، ويتوج تشيلسي بطلًا للدوري الأوروبي.

السقف الأوروبي الرائد: كان أول ملعب في أوروبا يضم سقفًا قابلًا للفتح بالكامل. وفي ذلك الوقت، عُدّ تشييد سقف ضخم منزلق فوق ملعب من الطراز الرفيع مجازفة معمارية كبيرة، قبل أن يصبح لاحقًا معيارًا عالميًا في بناء الملاعب.

مباراة هولندا واليونان في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

هولندا ضد اليونان: النتائج الأخيرة

تصنيف فيفا: هولندا، المركز التاسع، ضد اليونان، المركز 46

استهل منتخب هولندا مشواره في دوري الأمم الأوروبية، وحقبة «تشافي»، بتعادل على أرضه أمام ألمانيا، ثم فاز على صربيا 2-1 في بلجراد. ورغم أنه لم يخسر خلال دور المجموعات من كأس العالم 2026 في الصيف، بعدما تعادل مع اليابان وفاز على السويد وتونس، فإنه ودّع البطولة من الدور الأول للأدوار الإقصائية بخسارته أمام المغرب بركلات الترجيح.

بدأت اليونان مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بقوة، محققة فوزين لافتين خارج أرضها على صربيا 2-1 وألمانيا 1-0. وكانت تلك المرة الأولى التي تفوز فيها بمباراتين متتاليتين خارج أرضها منذ مارس 2025، وأول مرة تحقق فيها فوزًا عمومًا منذ 10 أشهر، منهيةً سلسلة من خمس مباريات دون انتصار.

هولندا ضد اليونان: سجل المواجهات الأخيرة

تتفوق هولندا تاريخيًا على اليونان بوضوح، إذ فازت في 9 من مواجهاتهما الـ11 السابقة، وسجلت 24 هدفًا ولم تستقبل سوى ثلاثة أهداف.

جرت آخر مواجهة بين المنتخبين في أكتوبر 2023، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024. وحققت هولندا فوزًا مثيرًا بنتيجة 1-0 في أثينا، بعدما سجل فيرجيل فان دايك ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.