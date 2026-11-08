تختتم فرنسا مرحلة المجموعات من مشوارها في دوري الأمم الأوروبية ومبارياتها الدولية لعام 2026 على أرضها، عندما تواجه تركيا في بوردو يوم الأحد 15 نوفمبر. ويمكنك حجز تذاكرك اليوم لمشاهدة منتخب فرنسا الرائع وهو يخوض المباراة.

تحصل تركيا على فرصة ثانية للفوز على بطل العالم مرتين وبطل أوروبا مرتين. وعندما استضافت فرنسا في الجولة الافتتاحية من النسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية في إزميت، سجل كيليان مبابي، ويا لها من مفاجأة، في الشوط الثاني ليمنح الضيوف الفوز 1-0.

يعرف زين الدين زيدان، العائد إلى التدريب بعد انقطاع دام 5 سنوات، أن المهمة الملقاة على عاتقه كبيرة بعد توليه قيادة المنتخب الفرنسي خلفًا لديدييه ديشامب عقب كأس العالم في الصيف. ويرغب بشدة في إحراز لقب يخفف عنه الضغط، وسيكون التتويج بدوري الأمم الأوروبية موضع ترحيب.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل أماكن الشراء.

متى تقام مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة فرنسا وتركيا على ملعب ماتموت أتلانتيك في بوردو يوم الأحد 15 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

كيفية شراء تذاكر مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية عبر بوابة بيع التذاكر التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF).

يطرح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم التذاكر عادةً على مراحل بحسب أولوية الشراء. ويحصل الأعضاء المسجلون في نادي مشجعي المنتخب الفرنسي على أول فرصة للشراء، ثم تُطرح أي تذاكر متبقية للجمهور مع اقتراب موعد المباراة.

ويمكن للمشجعين الراغبين في الحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضًا من منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو.

تحويلات مضمونة: يحمي موقع تيكومبو جميع عمليات تحويل التذاكر وشرائها عبر برنامج الأمان المدمج لديه، المسمى TixProtect. ويضمن هذا البرنامج حصولك على تذاكرك في الوقت المحدد وأن تكون صالحة لفعاليتك، وإلا فستسترد أموالك بنسبة 100%.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية؟

من المتوقع أن تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباراة فرنسا وتركيا المقبلة في دوري الأمم الأوروبية بين 25 و175 يورو، بحسب موقع المقعد في ملعب ماتموت أتلانتيك.

تُقسّم تذاكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) عادةً إلى خمس فئات سعرية مختلفة، ترتبط كل منها بمناطق جلوس محددة في الملعب:

الفئة الذهبية : وسط المدرجات الممتدة على طول الملعب، في المستويين السفلي والأوسط. توفر أفضل إطلالة مباشرة بمحاذاة خط منتصف الملعب في المدرجين الشرقي أو الغربي. ( السعر: 150–175 يورو )

: وسط المدرجات الممتدة على طول الملعب، في المستويين السفلي والأوسط. توفر أفضل إطلالة مباشرة بمحاذاة خط منتصف الملعب في المدرجين الشرقي أو الغربي. ( ) الفئة 1 : مقاعد مميزة في المدرجات الممتدة على طول الملعب، في المستويين السفلي والعلوي، تقع بعيدًا قليلًا عن الوسط في المدرجات الرئيسية الممتدة على طول الملعب. ( السعر: 120–145 يورو )

: مقاعد مميزة في المدرجات الممتدة على طول الملعب، في المستويين السفلي والعلوي، تقع بعيدًا قليلًا عن الوسط في المدرجات الرئيسية الممتدة على طول الملعب. ( ) الفئة 2 : مقاعد مميزة في المدرجات الممتدة على طول الملعب، في المستويين السفلي والعلوي، تقع بعيدًا قليلًا عن الوسط في المدرجات الرئيسية الممتدة على طول الملعب. ( السعر: 95–125 يورو )

: مقاعد مميزة في المدرجات الممتدة على طول الملعب، في المستويين السفلي والعلوي، تقع بعيدًا قليلًا عن الوسط في المدرجات الرئيسية الممتدة على طول الملعب. ( ) الفئة 3 : المستويات العلوية من المدرجات خلف المرميين، وتوفر إطلالة من موقع مرتفع في المدرجين الشمالي والجنوبي. ( السعر: 55–95 يورو )

: المستويات العلوية من المدرجات خلف المرميين، وتوفر إطلالة من موقع مرتفع في المدرجين الشمالي والجنوبي. ( ) الفئة 4: المستويات السفلية من المدرجات خلف المرميين، وهي مناطق المشجعين التقليدية وتضم المقاعد الأقل تكلفة، وتقع مباشرة في أدنى المستويات خلف الشباك. (السعر: 25–75 يورو)

تابع المواقع الرسمية للمنتخب مع اقتراب الموعد للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو للاطلاع على التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب ماتموت أتلانتيك

يُعد ملعب ماتموت أتلانتيك، المعروف أيضًا باسم ملعب بوردو الجديد، أكبر منشأة رياضية وثقافية على ساحل فرنسا الأطلسي. افتُتح عام 2015، وتبلغ سعته 42,115 متفرجًا. ويشتهر بتصميمه المعماري الأنيق واللافت، الذي يشبه المعابد، وسرعان ما رسخ مكانته بوصفه وجهة بارزة لكرة القدم والرجبي والفعاليات الترفيهية الكبرى.

جاء قرار بناء ملعب جديد بالكامل في بوردو بعدما فازت فرنسا بحق استضافة بطولة أمم أوروبا 2016. فقد كان ملعب المدينة التاريخي، شابان دلماس، متقادمًا وغير ملائم لبطولة دولية حديثة.

أبرز العناصر البصرية في ملعب ماتموت أتلانتيك صفّ ضخم من 900 عمود أبيض نحيل يحيط به. وصمّم المعماريون هذه الأعمدة لتحاكي المعابد اليونانية الكلاسيكية والطبيعة المحلية، وتحديدًا غابات الصنوبر الجميلة في منطقة لاند.

لحظات لا تُنسى في ملعب ماتموت أتلانتيك

بطولة أمم أوروبا 2016 : استضاف الملعب خمس مباريات خلال البطولة، أشهرها مواجهة ألمانيا وإيطاليا في ربع النهائي. وامتدت المواجهة الكبيرة إلى ركلات ترجيح مثيرة شهدت تنفيذ 18 ركلة، قبل أن تنهي ألمانيا أخيرًا عقدتها التاريخية أمام إيطاليا في البطولات.

: استضاف الملعب خمس مباريات خلال البطولة، أشهرها مواجهة ألمانيا وإيطاليا في ربع النهائي. وامتدت المواجهة الكبيرة إلى ركلات ترجيح مثيرة شهدت تنفيذ 18 ركلة، قبل أن تنهي ألمانيا أخيرًا عقدتها التاريخية أمام إيطاليا في البطولات. كأس العالم للرجبي 2023 : تكيّف الملعب بسهولة مع رياضة الرجبي، فاستضاف خمس مباريات بارزة في دور المجموعات خلال البطولة، بينها مواجهات كبيرة لمنتخبات قوية مثل أيرلندا وجنوب أفريقيا.

: تكيّف الملعب بسهولة مع رياضة الرجبي، فاستضاف خمس مباريات بارزة في دور المجموعات خلال البطولة، بينها مواجهات كبيرة لمنتخبات قوية مثل أيرلندا وجنوب أفريقيا. دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024: حمل الملعب خلال الأولمبياد اسم «ملعب بوردو»، واستضاف ست مباريات لكرة القدم، بينها مباراة مشحونة في ربع نهائي منافسات الرجال.

وهم السقف «العائم»: تربط السلالم الرئيسية المفتوحة ممرات الملعب الداخلية بمحيطه الخارجي. وعندما يُضاء الملعب ليلًا، يبدو سقفه المظلي الضخم كأنه يطفو منفصلًا تمامًا فوق صف الأعمدة البيضاء.

مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

فرنسا وتركيا: النتائج الأخيرة

تصنيف فيفا: فرنسا (المركز 3) وتركيا (المركز 27)

بعدما استقبلت فرنسا هدفين فقط في مبارياتها الست الأولى بكأس العالم 2026، اهتزت شباكها ثماني مرات في مباراتيها الأخيرتين بأمريكا الشمالية، مرتين أمام إسبانيا وست مرات أمام إنجلترا. لكنها استعادت صلابتها الدفاعية في مباراتيها خارج أرضها بدوري الأمم الأوروبية، ففازت على تركيا وبلجيكا بنتيجة 1-0 في كل منهما.

ربما فازت تركيا في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات في كأس العالم على الولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة، لكن ذلك لم يكن كافيًا بعدما أدت خسارتاها السابقتان أمام أستراليا وباراجواي إلى فشلها في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. وزادت خسارتاها المتتاليتان على أرضها أمام فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية من مرارة ما عاشته في الصيف.

فرنسا وتركيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

تتفوق فرنسا على تركيا في سجل المواجهات المباشرة بينهما، إذ حققت 5 انتصارات مقابل فوز واحد لتركيا، إلى جانب تعادل واحد. وخلال مواجهاتهما السبع السابقة، سجلت فرنسا 14 هدفًا، بينما سجلت تركيا 5 أهداف.

في مباراتهما الأخيرة بدوري الأمم الأوروبية يوم 25 سبتمبر، فازت فرنسا على تركيا 1-0 في إزميت. وكانت المباراة الأولى لزين الدين زيدان مدربًا للمنتخب الفرنسي. وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة من مايكل أوليسيه وسدد كرة بقدمه اليمنى في الزاوية اليسرى السفلية.