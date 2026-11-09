تُقام الجولتان الأخيرتان من مرحلة الدوري في دوري الأمم الأوروبية هذا نوفمبر. وبعد خسارة صربيا 2-1 أمام كل من اليونان وهولندا في بلغراد، تأمل أن تنجح في محاولتها الثالثة على أرضها، عندما تستقبل ألمانيا يوم الجمعة 13 نوفمبر. ويمكنك حجز تذكرتك لهذه المباراة المهمة اليوم.

بذلت صربيا جهداً كبيراً للحفاظ على مكانها في المستوى الأول خلال النسخة السابقة من دوري الأمم الأوروبية. وبعد احتلالها المركز الثالث في مجموعتها، تغلبت على النمسا في مباراتين لتتفادى الهبوط. وسيحتاج «النسور» إلى استعادة روحهم القتالية بعد بداية متعثرة للمشوار.

بدأت ألمانيا بقيادة يورجن كلوب مشوارها في دوري الأمم الأوروبية ببطء أيضاً، وستسعى إلى إنهائه بقوة. وبعد اختبار بلغراد، تختتم مباريات المجموعة بمواجهة هولندا على أرضها في 16 نوفمبر.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل أماكن الشراء.

متى تُقام مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة صربيا وألمانيا على ملعب رايكو ميتيتش في بلغراد يوم الجمعة 13 نوفمبر، ومن المقرر أن تنطلق الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

كيفية شراء تذاكر مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تُطرح تذاكر مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية بشكل أساسي عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد الصربي لكرة القدم (FSS)، وعادةً ما تُطرح قبل المباراة ببضعة أسابيع، وقد يصل ذلك إلى شهر.

ويمكن للمشجعين الباحثين عن مقاعد في اللحظات الأخيرة شراء التذاكر أيضاً عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب.

تسليم مضمون للتذاكر، فكل عملية شراء عبر ستب هب مشمولة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة في صلاحية التذاكر ووصولها في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر الفئات العادية في مباراة صربيا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية عموماً بين 1,000 و4,000 دينار صربي أو أكثر (نحو 8.50 إلى 35 يورو أو أكثر)، فيما ترتفع تكلفة مقاعد كبار الشخصيات المميزة بدرجة كبيرة.

المدرج الشمالي (سيفر) ، خلف المرمى، وهو موطن المجموعة الأساسية من المشجعين المتعصبين. يتميز بأجواء صاخبة وحماسية. (السعر: نحو 1,000 دينار صربي (8.50 يورو)

، خلف المرمى، وهو موطن المجموعة الأساسية من المشجعين المتعصبين. يتميز بأجواء صاخبة وحماسية. (السعر: نحو 1,000 دينار صربي (8.50 يورو) المدرج الجنوبي (يوج) ، خلف المرمى المقابل، ويضم مقاعد الدخول العام العادية أو المقاعد المخصصة لجماهير الفريق الضيف، بحسب ترتيبات المباراة. (السعر: نحو 1,000 دينار صربي (8.50 يورو)

، خلف المرمى المقابل، ويضم مقاعد الدخول العام العادية أو المقاعد المخصصة لجماهير الفريق الضيف، بحسب ترتيبات المباراة. (السعر: نحو 1,000 دينار صربي (8.50 يورو) المدرج الشرقي (إيستوك) ، مقاعد على جانب الملعب، تضم أقساماً عادية للعائلات ومقاعد بإطلالة جانبية، وتنقسم إلى الجانب الشرقي ووسط المدرج الشرقي. (السعر: نحو 2,000 إلى 3,000 دينار صربي أو 17 إلى 25 يورو)

، مقاعد على جانب الملعب، تضم أقساماً عادية للعائلات ومقاعد بإطلالة جانبية، وتنقسم إلى الجانب الشرقي ووسط المدرج الشرقي. (السعر: نحو 2,000 إلى 3,000 دينار صربي أو 17 إلى 25 يورو) المدرج الغربي (زاباد) ، المدرج الرئيسي على جانب الملعب، ويضم أقسام المقاعد المركزية المميزة وممرات دخول اللاعبين ومنطقة الإعلام. (السعر: نحو 3,000 إلى 4,000 أو 25 إلى 35 يورو)

، المدرج الرئيسي على جانب الملعب، ويضم أقسام المقاعد المركزية المميزة وممرات دخول اللاعبين ومنطقة الإعلام. (السعر: نحو 3,000 إلى 4,000 أو 25 إلى 35 يورو) مستويات كبار الشخصيات وصالاتهم، مقصورات ضيافة مميزة ومستويات علوية مركزية مغطاة في المدرج الغربي. (السعر: نحو 8,000 دينار صربي أو أكثر، أو 70 يورو أو أكثر)

تابع المواقع الرسمية للمنتخب مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حالياً.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب رايكو ميتيتش

يُعرف ملعب رايكو ميتيتش على نطاق واسع بلقبه الشهير «ماراكانا»، وهو قلب كرة القدم الصربية التاريخي. يقع في بلغراد، ويُعد معقلاً لنادي النجم الأحمر بلغراد والمنتخب الصربي. ويشتهر بأجوائه المحتدمة، ما يجعله أحد أكثر الملاعب رهبة للمنافسين في أوروبا.

قبل تشييد الملعب الحالي بوقت طويل، كان الموقع تابعاً لنادي إس كيه يوجوسلافيا، وكان يضم ملعباً خشبياً يتسع لـ20,000 متفرج. وبعد الحرب العالمية الثانية، حُلّ النادي، وتولى النجم الأحمر بلغراد، الذي تأسس حديثاً، إدارة الملعب في عام 1945.

ولاستيعاب الأعداد المتزايدة بسرعة من مشجعي النجم الأحمر، هُدم الملعب القديم في عام 1959. ولتشييد مدرجات ضخمة تحيط بالملعب دون ارتفاع التكاليف بشكل هائل، حفر المهندسون إلى عمق 12 متراً تحت سطح الأرض لتشكيل مساحة عميقة للمدرجات.

افتُتح الملعب رسمياً في عام 1963 قبل اكتمال بنائه، وعندما اكتمل في العام التالي، كانت مدرجاته الضخمة تتسع لما يصل إلى 110,000 متفرج. وفي تسعينيات القرن الماضي، فرضت لوائح السلامة إزالة مدرجات الوقوف واستبدالها بمدرجات تضم مقاعد بالكامل، لتنخفض السعة إلى 55,538 متفرجاً.

وفي ديسمبر 2014، أُعيدت تسمية الملعب رسمياً تكريماً لرايكو ميتيتش، أول قائد أسطوري للنجم الأحمر.

لحظات لا تُنسى على ملعب رايكو ميتيتش

النجم الأحمر ضد فيرينتسفاروش (1975) : شهدت مباراة نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية تسجيل الرقم القياسي الرسمي للحضور في تاريخ الملعب، والبالغ 110,000 متفرج، رغم أن تقديرات تشير إلى حضور ما يصل إلى 116,000 متفرج.

: شهدت مباراة نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية تسجيل الرقم القياسي الرسمي للحضور في تاريخ الملعب، والبالغ 110,000 متفرج، رغم أن تقديرات تشير إلى حضور ما يصل إلى 116,000 متفرج. أياكس ضد يوفنتوس (نهائي كأس أوروبا 1973) : منح هدف جوني ريب المبكر اللقب لفريق أياكس الأسطوري بقيادة كرويف.

: منح هدف جوني ريب المبكر اللقب لفريق أياكس الأسطوري بقيادة كرويف. تشيكوسلوفاكيا ضد ألمانيا الغربية (نهائي يورو 1976): خُلّدت هذه المباراة بعدما سدد النجم التشيكي أنتونين بانينكا ركلة الجزاء الحاسمة بلمسة ساقطة جريئة في وسط المرمى، لتولد طريقة تسديد ركلات الجزاء الشهيرة المعروفة باسم «بانينكا».

أصل تسمية «ماراكانا»: اكتسب الملعب لقبه لأن حجمه المذهل وكرة القدم الجميلة والمنسابة التي قدمها النجم الأحمر والمنتخب اليوغوسلافي ذكّرت بملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

صربيا وألمانيا: النتائج الأخيرة

تصنيف فيفا: صربيا (المركز 40) وألمانيا (المركز 12)

كان عام 2026 صعباً على صربيا، إذ بدأ بخسارة 3-0 أمام إسبانيا في مارس. وحققت فوزاً ودياً 2-1 على السعودية على أرضها، لكنها مُنيت منذ ذلك الحين بأربع هزائم متتالية، من بينها خسارتاها في أول مباراتين بدوري الأمم الأوروبية أمام اليونان وهولندا.

حتى وصول يورجن كلوب لم يمنع سلسلة ألمانيا الخالية من الانتصارات من الاستمرار. فبعد خسارتها المفاجئة على أرضها أمام اليونان في دوري الأمم الأوروبية، أصبح رصيدها أربع مباريات دولية متتالية دون فوز، في سلسلة بدأت بالخسارة 2-1 أمام الإكوادور في دور المجموعات بكأس العالم 2026. وكانت مباراة اليونان أيضاً المرة الأولى التي يفشل فيها المنتخب الألماني في التسجيل خلال 14 مباراة دولية.

صربيا وألمانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

تتفوق ألمانيا على صربيا بـ16 فوزاً و5 تعادلات و8 هزائم في 29 مواجهة سابقة. ويشمل هذا السجل الإرث الإحصائي المشترك لألمانيا الغربية ويوغوسلافيا وصربيا والجبل الأسود. كما تتفوق ألمانيا في مجموع الأهداف المسجلة، بواقع 50 هدفاً مقابل 34 لصربيا.

أُقيمت آخر مواجهة بين صربيا وألمانيا في مارس 2019، وانتهت المباراة الدولية الودية بالتعادل 1-1 على ملعب فولكسفاجن أرينا في فولفسبورج.

افتتح لوكا يوفيتش التسجيل لصربيا، وعادل ليون جوريتسكا النتيجة لأصحاب الأرض في منتصف الشوط الثاني بتسديدة قوية، بعد دخوله بديلاً.