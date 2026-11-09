تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بديربي إسكندنافي ساخن، حيث تستعد الدنمارك لاستضافة النرويج على ملعب باركن الشهير في كوبنهاجن. ويتنافس المنتخبان الأوروبيان على حسم التفوق بينهما وحصد نقاط مهمة في دور المجموعات بالبطولة.

جول يقدم لك كل التفاصيل اللازمة بشأن أسعار التذاكر، وإرشادات الوصول إلى الملعب، والخطوات المباشرة لحجز مقعدك.

متى تنطلق مباراة الدنمارك والنرويج في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة الدنمارك والنرويج على ملعب باركن في كوبنهاجن، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها عبر الجهة الناقلة في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 باركن

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة الدنمارك والنرويج؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر DBU Billetsalg، بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الدنماركي لكرة القدم لمباريات المنتخب على أرضه في ملعب باركن. وينبغي للمشجعين إنشاء حساب مبكرًا على المنصة الرسمية لشراء التذاكر العادية عند بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت الحصة الأساسية من التذاكر بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكنك اللجوء إلى منصات السوق الثانوية مثل StubHub إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدنمارك والنرويج؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد العامة خلف المرميين في ملعب باركن، بحسب الفئة المختارة.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات السوق الثانوية مثل StubHub من نحو 78 يورو عند نفاد الحصص الأساسية من التذاكر العادية لدى الجهات الرسمية.

الدنمارك والنرويج في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الدنمارك والنرويج مؤخرًا

حققت الدنمارك فوزًا واحدًا وتعادلت مرتين وخسرت مرتين في آخر خمس مباريات، وسجلت ثمانية أهداف واستقبلت ثمانية. وكانت آخر مبارياتها تعادلًا سلبيًا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في لقاء ودي، وخرجت من تصفيات كأس العالم بعد خسارتها أمام التشيك بمجموع المباراتين. وشملت هذه السلسلة أيضًا فوزًا بنتيجة 4-0 على مقدونيا الشمالية وخسارة بنتيجة 4-2 أمام اسكتلندا.

حققت النرويج ثلاثة انتصارات وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات، وسجلت ثمانية أهداف واستقبلت تسعة. وكانت آخر نتائجها الخسارة بنتيجة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم، لتنتهي سلسلة تضمنت الفوز على البرازيل وساحل العاج في الأدوار الإقصائية. وبدأت النرويج هذه السلسلة بالفوز بنتيجة 3-2 على السنغال في دور المجموعات.

الدنمارك والنرويج: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

تملك الدنمارك السجل الأفضل في المواجهات الأخيرة بين المنتخبين. وجاء آخر لقاء بينهما في يونيو 2024، حين فازت الدنمارك على أرضها بنتيجة 3-1 في مباراة ودية. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بين الطرفين، فازت الدنمارك ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وانتصار واحد للنرويج. وأُقيمت معظم هذه المواجهات على الأراضي الدنماركية، وكانت الدنمارك عمومًا الأكثر فعالية في استغلال الفرص، لكن تحسن مستوى النرويج قبل هذه المباراة يجعل النتائج السابقة أقل قدرة على التنبؤ بما سيحدث مما قد يبدو للوهلة الأولى.