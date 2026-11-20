يستضيف لاتسيو روما يوم الأحد 13 ديسمبر 2026، على الملعب الأولمبي في روما.

في آخر مواجهة بينهما، يوم 17 مايو 2026، حقق روما فوزًا حاسمًا بنتيجة 2-0 على الملعب الأولمبي بفضل هدفين من المدافع جانلوكا مانشيني، في مباراة محتدمة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين لكل منهما. ومع رغبة لاتسيو في إنهاء سلسلة مبارياته بلا فوز في الديربي والثأر لخسارتيه أمام روما في الدوري الموسم الماضي، تعد المواجهة المقبلة بصراع قوي آخر على التفوق في المدينة الخالدة.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة لاتسيو ضد روما، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي؟

تبدأ مباراة لاتسيو ضد روما على الملعب الأولمبي في روما يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيفية شراء تذاكر مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

شريك بيع التذاكر الرسمي: تُباع التذاكر الأصلية حصريًا عبر Vivaticket والموقع الرسمي لنادي لاتسيو.

تُباع التذاكر الأصلية حصريًا عبر Vivaticket والموقع الرسمي لنادي لاتسيو. قنوات روما الرسمية: تُدار تذاكر قطاعي كورفا سود وديستينتي سود المخصصين للجماهير الزائرة بشكل منفصل عبر بوابة روما الرسمية للتذاكر من خلال Vivaticket.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة في القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي؟

إليكم تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للناديين

كورفا نورد وديستينتي (خلف المرميين / المدرجات السفلية): 30–50 يورو.

30–50 يورو. تريبونا تيفيري (المدرجات الجانبية): 60–120 يورو.

60–120 يورو. تريبونا مونتي ماريو (المقاعد الوسطى / الجانبية المميزة): 100–180 يورو فأكثر.

100–180 يورو فأكثر. ضيافة كبار الشخصيات والشركات: 250–500 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المباعة عبر القنوات الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرج العلوي / القطاعات خلف المرميين (كورفا / ديستينتي): 95–140 يورو

95–140 يورو المدرجات الجانبية (تريبونا تيفيري): 150–280 يورو

150–280 يورو المقاعد الوسطى والمميزة في المدرجات السفلية (مونتي ماريو): 300–550 يورو فأكثر

لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لاتسيو وروما

حقق لاتسيو أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وكانت النقاط الوحيدة التي فقدها خلال هذه الفترة في تعادله 1-1 على أرضه مع نابولي. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على كالياري، كما فاز خارج أرضه 6-2 على ساسولو خلال هذه السلسلة. وسجل فريق جاتوزو 14 هدفًا واستقبل أربعة أهداف فقط في تلك المباريات الخمس.

حقق روما ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-0 على ساسولو، كما تغلب على أودينيزي 5-2 خارج أرضه. وجاءت هزيمته الوحيدة في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2 أمام مانشستر يونايتد. وسجل فريق جاسبيريني 17 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس.

لاتسيو ضد روما: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيم أحدث ديربي للعاصمة ضمن هذه البيانات يوم 17 مايو 2026، حين تغلب روما على لاتسيو 2-0 على الملعب الأولمبي في الدوري الإيطالي. وفي آخر خمس مواجهات بين الناديين، فاز روما ثلاث مرات، ولاتسيو مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وحافظ روما على نظافة شباكه في مباراتين من تلك المواجهات الخمس.