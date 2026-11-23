يستضيف كريستال بالاس سندرلاند يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2026 على ملعب سيلهرست بارك في لندن.

في آخر مواجهة بينهما، التي أقيمت في يناير 2026 على ملعب النور، قلب سندرلاند تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 بفضل هدفي إنزو لو في وبريان بروبي. وتمثل مباراة ربع نهائي كأس كاراباو هذه أول مواجهة بينهما في مسابقة كأس محلية منذ عقود، كما ستكون الأولى من مباراتين تجمعانهما خلال فترة قصيرة، إذ يلتقي الفريقان مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أربعة أيام فقط.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة كريستال بالاس وسندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كريستال بالاس وسندرلاند في كأس كاراباو؟

تُقام مباراة كريستال بالاس وسندرلاند على ملعب سيلهرست بارك في لندن يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة كريستال بالاس وسندرلاند في كأس كاراباو؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة كريستال بالاس وسندرلاند في كأس كاراباو:

1. القنوات الرسمية للناديين

قنوات كريستال بالاس الرسمية (جماهير الفريق المضيف): تُباع التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي وشباك التذاكر التابع له. وتُطرح على مراحل بحسب الأولوية، بدءًا بحاملي التذاكر الموسمية، الذين تُتاح لهم عادةً فترة لحجز مقاعدهم، ثم أعضاء النادي الذين دفعوا رسوم العضوية، وأخيرًا في البيع العام إذا تبقت مقاعد.

تُباع التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي وشباك التذاكر التابع له. وتُطرح على مراحل بحسب الأولوية، بدءًا بحاملي التذاكر الموسمية، الذين تُتاح لهم عادةً فترة لحجز مقاعدهم، ثم أعضاء النادي الذين دفعوا رسوم العضوية، وأخيرًا في البيع العام إذا تبقت مقاعد. قنوات سندرلاند الرسمية (الجماهير الزائرة): يجب على الجماهير الزائرة شراء التذاكر مباشرةً من شباك التذاكر الرسمي لنادي سندرلاند. وتُوزّع حصة الجماهير الزائرة في مباريات ربع نهائي الكأس وفق فئات أولوية محددة بدقة، بناءً على امتلاك التذاكر الموسمية ونقاط الولاء المتراكمة لحضور المباريات خارج الأرض.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للناديين، فقد تتوفر تذاكر الدخول العادية على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس وسندرلاند في كأس كاراباو؟

إليك تفاصيل الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة كريستال بالاس وسندرلاند في كأس كاراباو:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية: تتراوح عادةً بين 15 و30 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين . باقات الضيافة: تبدأ أسعارها من نحو 85 إلى 278 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العادية: تبدأ أسعارها من نحو 45 إلى 64 جنيهًا إسترلينيًا.

كريستال بالاس ضد سندرلاند في كأس كاراباو: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كريستال بالاس وسندرلاند مؤخرًا

حقق كريستال بالاس فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة أمام ليفربول بنتيجة 1-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سيلهرست بارك، كما خسر خلال تلك الفترة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0 ونيوكاسل يونايتد بنتيجة 0-2. وجاء فوزه الوحيد في المسابقة نفسها، حين تغلب على فولهام بنتيجة 0-1 في كأس كاراباو. وسجل بالاس خمسة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

حقق سندرلاند فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وانتهت أحدث مبارياته بالفوز على تشيلسي بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خسر أمام دينامو زغرب بنتيجة 0-2 في الدوري الأوروبي. وشهدت هذه الفترة أيضًا فوزه على برينتفورد بنتيجة 3-2 في كأس كاراباو، إلى جانب تعادله دون أهداف مع ليدز يونايتد. وسجل سندرلاند خمسة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

كريستال بالاس ضد سندرلاند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يناير 2026، حين فاز سندرلاند على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 على أرضه. وقبلها، تعادل الفريقان دون أهداف على ملعب سيلهرست بارك في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق سندرلاند فوزين مقابل فوز واحد لبالاس، وشهدت هذه السلسلة تعادلًا واحدًا أيضًا، علمًا بأن البيانات تتضمن خسارة كريستال بالاس بنتيجة 0-4 في فبراير 2017.