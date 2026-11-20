يستضيف كارديف سيتي ساوثهامبتون يوم السبت 12 ديسمبر 2026، على ملعب كارديف سيتي في كارديف.

في مواجهتيهما بالتشامبيونشيب خلال موسم 2023–24، فاز ساوثهامبتون 2-0 على ملعب سانت ماري، قبل أن يرد كارديف سيتي بانتصار بعد تأخره بنتيجة 2-1 في العاصمة الويلزية. وجرت أحدث مواجهة بينهما في الدور الثاني من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لموسم 2024–25، حين انتزع ساوثهامبتون فوزًا مثيرًا بنتيجة 5-3 على ملعب كارديف سيتي.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة كارديف سيتي ضد ساوثهامبتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كارديف سيتي ضد ساوثهامبتون في التشامبيونشيب؟

تنطلق مباراة كارديف سيتي ضد ساوثهامبتون على ملعب كارديف سيتي في كارديف يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 21 12 ديسمبر 2026 - 10:00 ملعب كارديف سيتي

كيف تشتري تذاكر مباراة كارديف سيتي ضد ساوثهامبتون في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة كارديف سيتي ضد ساوثهامبتون في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

القنوات الرسمية لكارديف سيتي: إذا كنت من مشجعي الفريق المضيف في المباراة التي تقام على ملعب كارديف سيتي، فيمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي أو تطبيقه الرسمي.

إذا كنت من مشجعي الفريق المضيف في المباراة التي تقام على ملعب كارديف سيتي، فيمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي أو تطبيقه الرسمي. حصة ساوثهامبتون للجماهير الزائرة: إذا كنت ستسافر لتشجيع ساوثهامبتون في هذه المباراة خارج أرضه، فستُخصص له حصة من التذاكر لجماهيره الزائرة، تبلغ عادةً نحو 3200 تذكرة. وتُباع مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر ساوثهامبتون أو خطوط هاتف مكتب التذاكر، مع فترات أولوية يحددها رصيد نقاط الولاء لمباريات خارج الأرض وحالة الاشتراك الموسمي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر كارديف سيتي ضد ساوثهامبتون في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا بالتكاليف التقديرية لتذاكر مباراة كارديف سيتي ضد ساوثهامبتون في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

حصة جماهير ساوثهامبتون الزائرة على ملعب كارديف سيتي: تبلغ أسعار التذاكر الرسمية لمشجعي ساوثهامبتون الزائرين £32 للبالغين، و £24 لمن تجاوزوا الستين، و £20.50 للمشجعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عامًا، و £16 لمن هم دون 16 عامًا. ويبلغ سعر تذكرة البالغين المخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة £27 .

تبلغ أسعار التذاكر الرسمية لمشجعي ساوثهامبتون الزائرين للبالغين، و لمن تجاوزوا الستين، و للمشجعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عامًا، و لمن هم دون 16 عامًا. ويبلغ سعر تذكرة البالغين المخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة . تذاكر جماهير كارديف سيتي والدخول العام: تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام عادةً بين £20 و£50 ، حسب المدرج والتخفيضات العمرية، فيما ترتفع أسعار الفئات الأكثر طلبًا أو الخدمات التنفيذية.

تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام عادةً بين ، حسب المدرج والتخفيضات العمرية، فيما ترتفع أسعار الفئات الأكثر طلبًا أو الخدمات التنفيذية. باقات الضيافة: تتراوح بين £90 و£150+.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر منافذ البيع الأولية للناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو £50 إلى £78 .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المقاعد المركزية والمميزة المعاد بيعها: تتراوح أسعارها عادةً بين £90 و£145+ .

تتراوح أسعارها عادةً بين . ترقيات كبار الشخصيات والضيافة عبر إعادة البيع: ترتفع أسعارها من £150 إلى £250+.

كارديف سيتي ضد ساوثهامبتون في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كارديف سيتي وساوثهامبتون

حقق كارديف سيتي انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر أربع مباريات مكتملة له بالتشامبيونشيب، وكانت أحدث نتائجه الفوز على بيرنلي 5-4 في 7 نوفمبر. وقبل ذلك، تعادل 3-3 مع وست هام يونايتد وخسر 3-0 أمام وولفرهامبتون واندررز. وسجل كارديف 11 هدفًا واستقبل سبعة أهداف في آخر خمس مباريات له، في سلسلة اتسمت بانفتاح اللعب وغزارة الأهداف.

فاز ساوثهامبتون في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له بالتشامبيونشيب. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-0 أمام بريستون نورث إند في 7 نوفمبر، لتنتهي بذلك سلسلة تضمنت الفوز على كوينز بارك رينجرز 4-1 ووست هام يونايتد 3-2 خارج أرضه. وسجل الفريق الزائر ثمانية أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

كارديف سيتي ضد ساوثهامبتون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين كارديف سيتي وساوثهامبتون في كأس كاراباو يوم 28 أغسطس 2024، حين فاز ساوثهامبتون 5-3 على ملعب كارديف سيتي. وفي التشامبيونشيب، حقق كارديف فوزًا على أرضه بنتيجة 2-1 في أبريل 2024، بينما فاز ساوثهامبتون 2-0 على ملعب سانت ماري في ديسمبر 2023. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما بجميع المسابقات، فاز ساوثهامبتون ثلاث مرات وكارديف مرة واحدة، مع تسجيل نتيجة أخرى لمباراة ودية أُقيمت عام 2021 وفاز فيها ساوثهامبتون 4-0.