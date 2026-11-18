يستضيف سانت ترودين فريق أياكس يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، على ملعب دايو واسابي ستاين في سينت ترودين.

جاء اللقاء الوحيد المسجل سابقًا بينهما في مباراة ودية للأندية خلال فترة الإعداد للموسم، يوم 9 يوليو 2024، وفاز فيها أياكس على سانت ترودين بنتيجة 4-0. وتمثل هذه المواجهة ضمن جولات دوري المؤتمر الأوروبي محطة بارزة لسانت ترودين، إذ يختبر قدراته على الساحة الأوروبية أمام فريق عريق حافل بالألقاب.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة سانت ترودين ضد أياكس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة سانت ترودين ضد أياكس في دوري المؤتمر؟

تقام مباراة سانت ترودين ضد أياكس على ملعب دايو واسابي ستاين في سينت ترودين، يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

كيفية شراء تذاكر مباراة سانت ترودين ضد أياكس في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة سانت ترودين ضد أياكس المقبلة في دوري المؤتمر:

1. قنوات النادي الرسمية

قنوات بيع التذاكر الرسمية لسانت ترودين (سينت ترويدنسه): الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر مدرجات الفريق المضيف هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي سانت ترودين على موقعه الإلكتروني، حيث يمكن للمشجعين إنشاء حسابات لشراء التذاكر.

الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر مدرجات الفريق المضيف هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي سانت ترودين على موقعه الإلكتروني، حيث يمكن للمشجعين إنشاء حسابات لشراء التذاكر. تذاكر مدرجات الفريق الضيف (مشجعو أياكس): تُوزع تذاكر مشجعي أياكس المسافرين حصريًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية لنادي أياكس، وتخضع لنظام نقاط الولاء الخاص بمباريات الفريق خارج أرضه وقواعد توزيع التذاكر المعتمدة لديه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سانت ترودين ضد أياكس في دوري المؤتمر؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة سانت ترودين ضد أياكس في دوري المؤتمر:

1. قنوات النادي الرسمية

تذاكر البالغين: تتراوح أسعارها بين 20 و32 يورو .

تتراوح أسعارها بين . تذاكر الطلاب والشباب: تتراوح أسعار التذاكر المخفضة للطلاب (دون 23/24 عامًا) بين 15 و17 يورو ، فيما تتراوح أسعار تذاكر الأطفال دون 12 عامًا بين 12 و15 يورو .

تتراوح أسعار التذاكر المخفضة للطلاب (دون 23/24 عامًا) بين ، فيما تتراوح أسعار تذاكر الأطفال دون 12 عامًا بين . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ عادةً من نحو 75 إلى 95 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للأندية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

الأسعار الأولية أو الدنيا لإعادة البيع: تبدأ عمومًا من نحو 120 إلى 250 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . متوسط أسعار سوق إعادة البيع: يبلغ نحو 400 إلى 520 يورو.

سانت ترودين ضد أياكس في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سانت ترودين وأياكس

حقق سانت ترودين فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت أحدث نتائجه الفوز 4-1 على زولت وارجم في دوري الدرجة الأولى أ يوم 8 نوفمبر، بعد تعادله 1-1 مع بران في دوري المؤتمر يوم 5 نوفمبر. وقبل ذلك، تغلب خارج أرضه على ميتيلاند 1-0 في دوري المؤتمر، بعدما خسر مباراتين متتاليتين في الدوري أمام أوه لوفين وكلوب بروج. وسجل سانت ترودين تسعة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

فاز أياكس بأربع من آخر خمس مباريات له ولم يخسر خلال تلك الفترة، وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادله 2-2 خارج أرضه أمام تفينتي يوم 8 نوفمبر. وكان أكبر انتصاراته فوزه 6-1 على ميتيلاند في دوري المؤتمر يوم 5 نوفمبر. وتغلب أيضًا على ألكمار 1-0 وأتالانتا 2-0 خلال تلك الفترة. وسجل أياكس 11 هدفًا واستقبل أربعة في المباريات الخمس.

سانت ترودين ضد أياكس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاء اللقاء الوحيد المسجل بين الفريقين في البيانات المتاحة خلال مباراة ودية استعدادًا للموسم يوم 9 يوليو 2024، حين فاز أياكس على سانت ترودين 4-0. ولا تتضمن مجموعة البيانات المقدمة أي مباريات رسمية مسجلة بين الناديين.