يُعد ديربي جدة أحد أكثر المنافسات حدةً وعراقةً في كرة القدم بالشرق الأوسط، إذ يجمع عملاقي الكرة السعودية الاتحاد والأهلي في مواجهة مثيرة. ومع التنافس على التفوق المحلي وحصد نقاط مهمة في دوري روشن السعودي، تخلق مباريات الفريقين اللذين ينتميان إلى المدينة نفسها أجواءً لا تُنسى باستمرار.

يزداد الطلب على المقاعد في ملعب الإنماء بجدة، لكن الحصول على تذكرة لهذه المواجهة البارزة ليس بالضرورة أمرًا صعبًا. جمع جول كل التفاصيل المهمة عن المباراة، ومواعيد الملعب، والأسعار، وخيارات شراء التذاكر عبر الإنترنت، لمساعدتك على حجز مكانك في المدرجات اليوم.

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متى تقام مباراة الاتحاد ضد الأهلي؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر الخميس، 26 نوفمبر 2026، الساعة 20:00 بتوقيت السعودية الاتحاد ضد الأهلي ملعب الإنماء، جدة التذاكر

أين يمكنك شراء تذاكر الاتحاد ضد الأهلي؟

تُباع التذاكر الرسمية مباشرةً عبر ويبوك، منصة التذاكر الرسمية لدوري روشن السعودي، وكذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد، صاحب الأرض. ويبدأ طرح التذاكر للبيع العام عادةً قبل يوم المباراة بنحو 10 إلى 14 يومًا، لكن الدفعات الأولية تنفد سريعًا في الغالب بسبب ارتفاع الطلب.

إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا للبيع العام، تتيح منصات إعادة البيع مثل GrintaHub خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

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كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد ضد الأهلي؟

تبدأ أسعار التذاكر عبر المنصات الرسمية من 59 ريالًا سعوديًا للمقاعد العادية في المدرجات العلوية، بينما ترتفع أسعار المقاعد في المدرجات السفلية القريبة من أرض الملعب بحسب الفئة وموقعها داخل الملعب.

إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا للبيع العام، تتيح منصات إعادة البيع مثل GrintaHub خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من نحو 95 ريالًا سعوديًا.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة الاتحاد ضد الأهلي

يُعد ديربي جدة من أبرز مواجهات كرة القدم في السعودية. فالعداء الرياضي المحلي بين الاتحاد والأهلي، وهما من أكثر أندية البلاد تتويجًا بالألقاب، يمتد لعقود، ويجذب جماهير غفيرة إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية كلما التقيا.

يدخل الاتحاد المواجهة ساعيًا إلى البناء على موقعه القوي في ترتيب الدوري، بينما يطمح الأهلي إلى تحقيق فوز لافت على أرض منافسه. ويمكن للمشجعين المتوجهين إلى الملعب توقّع مباراة عالية الوتيرة، ومهارات فردية من الطراز العالمي، وأجواء حماسية تصنعها قاعدتان جماهيريتان من بين الأكثر شغفًا في كرة القدم الآسيوية.