تُعد ديربي جدة واحدة من أكثر المواجهات حدة وتاريخًا في كرة القدم بالشرق الأوسط، إذ تجمع العملاقين السعوديين الاتحاد والأهلي في صدام مثير. ومع وجود أفضلية التفوق المعنوي ونقاط مهمة على المحك في دوري روشن السعودي، تصنع مباريات هذين الغريمين من المدينة نفسها أجواء لا تُنسى بشكل منتظم.

الطلب على المقاعد في ملعب الإنماء بجدة مرتفع، لكن تأمين دخولك إلى هذا الحدث الكبير لا يجب أن يكون صعبًا. وقد جمع GOAL كل تفاصيل المباراة المهمة، ومواعيد الملعب، ومعلومات الأسعار، وخيارات شراء التذاكر عبر الإنترنت لمساعدتك على حجز مكانك في المدرجات اليوم.

متى تقام مباراة الاتحاد ضد الأهلي؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الخميس، 26 نوفمبر 2026، 20:00 AST الاتحاد ضد الأهلي ملعب الإنماء، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر الاتحاد ضد الأهلي؟

تُباع التذاكر الرسمية مباشرة عبر WeBook، منصة التذاكر الرسمية لدوري روشن السعودي، وكذلك عبر الموقع الرسمي للنادي المستضيف، الاتحاد. وعادة ما تُطرح تذاكر البيع العام قبل موعد المباراة بنحو 10 إلى 14 يومًا، رغم أن الحصص الأساسية غالبًا ما تنفد بسرعة بسبب ارتفاع الطلب.

إذا نفدت الحصص الرسمية المخصصة للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد ضد الأهلي؟

تبدأ أسعار التذاكر الأساسية عبر المنصات الرسمية من 59 ريالًا سعوديًا لتذاكر الفئة العلوية العادية، بينما ترتفع أسعار المقاعد القريبة من أرضية الملعب في المستوى السفلي بحسب الفئة وموقعها داخل الملعب.

إذا نفدت الحصص الرسمية المخصصة للبيع العام، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل GrintaHub توفر خيارًا بديلًا لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع أسعار تبدأ من نحو 95 ريالًا سعوديًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الاتحاد ضد الأهلي

يُعد ديربي جدة واحدة من الركائز الأساسية لكرة القدم في السعودية. وباعتبارهما اثنين من أكثر أندية البلاد تتويجًا، يتشارك الاتحاد والأهلي منافسة محلية شرسة تمتد لعقود، وتجذب جماهير غفيرة إلى مدينة الملك عبد الله الرياضية كلما التقيا.

يدخل الاتحاد هذه المواجهة سعيًا للبناء على موقعه القوي في الدوري، بينما يستهدف الأهلي تحقيق انتصار يؤكد حضوره على أرض منافسه. ويمكن للجماهير المتجهة إلى الملعب أن تتوقع مستوى عاليًا من الحدة، وجودة فردية عالمية، وأجواء مشتعلة تصنعها اثنتان من أكثر القواعد الجماهيرية شغفًا في كرة القدم الآسيوية.