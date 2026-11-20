يستضيف ديبورتيفو لا كورونيا أتلتيك بيلباو يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا.

يجمع ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيك بيلباو تاريخ عريق في كرة القدم الإسبانية، إذ خاضا العديد من المواجهات التنافسية في دوري الدرجة الأولى منذ تأسيس الدوري الإسباني. وبينما حافظ أتلتيك بيلباو تاريخيًا على مكانته بوصفه أحد الأندية الراسخة في الدوري الإسباني، مع فلسفته الفريدة القائمة على الاعتماد حصريًا على لاعبين من منطقة الباسك، أمضى ديبورتيفو سنوات يسعى للعودة من الدرجات الأدنى في كرة القدم الإسبانية.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيك بيلباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيك بيلباو على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 16 13 ديسمبر 2026 - 09:00 ريازور

كيفية شراء تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيك بيلباو المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لديبورتيفو لا كورونيا: للمباريات التي تُقام على ملعب ريازور، يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لديبورتيفو. وعادةً ما تُطرح التذاكر أولًا للأعضاء، ثم تُتاح لعامة الجمهور قبل المباراة بأسبوع أو ببضعة أيام.

للمباريات التي تُقام على ملعب ريازور، يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لديبورتيفو. وعادةً ما تُطرح التذاكر أولًا للأعضاء، ثم تُتاح لعامة الجمهور قبل المباراة بأسبوع أو ببضعة أيام. الموقع الرسمي لأتلتيك بيلباو: للمباريات التي تُقام على ملعب سان ماميس، يمكن شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي لأتلتيك بيلباو. ويعتمد النادي نظام عضوية صارمًا (سوسيوس)، لكنه يطرح بانتظام للجمهور عبر الإنترنت المقاعد المتبقية لغير الأعضاء في مباريات الدوري الإسباني.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيك بيلباو المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

خلف المرميين / المدرجات العليا (فوندو / بابيون): تتراوح عمومًا بين 35 و60 يورو .

تتراوح عمومًا بين . المدرجات الجانبية (الفئة الأولى / تريبونا): تتراوح عادةً بين 90 و150 يورو .

تتراوح عادةً بين . مقصورات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح عادةً بين 250 و400 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع مباشرةً عبر الناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب. تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة بيع التذاكر العادية / المدرجات العليا: تبدأ عادةً من نحو 100 إلى 140 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . إعادة بيع تذاكر المدرجات على جانبي الملعب / المدرجات السفلى: تتراوح أسعارها غالبًا بين 250 و350 يورو أو أكثر .

تتراوح أسعارها غالبًا بين . إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والباقات المميزة: تتراوح غالبًا بين 350 و500 يورو أو أكثر.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ديبورتيفو لا كورونيا وأتلتيك بيلباو

حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع إسبانيول في الدوري الإسباني، بينما كان فوزه 2-1 على أوساسونا في وقت سابق من هذه السلسلة أبرز نتائجه. كما حقق فوزًا على أورينسي في كأس ملك إسبانيا وتعادل 1-1 مع ليفانتي، وجاءت هزيمته الوحيدة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0.

حقق أتلتيك بيلباو ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 1-1 مع أوساسونا، بعد فوزه 2-1 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني. وكان أبرز أداء له خلال تلك الفترة فوزه 4-0 على خيتافي، كما فاز بنتيجة 1-6 على إيه إي برات في كأس ملك إسبانيا. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام ليفانتي، الذي تغلب عليه 3-1.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد أتلتيك بيلباو: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الناديين مباراة ودية في نوفمبر 2018، انتهت بالتعادل 2-2. وقبلها، كانت آخر مواجهة رسمية بينهما في أبريل 2018 بالدوري الإسباني، حين فاز ديبورتيفو 3-2 خارج أرضه على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق كل فريق فوزين، مقابل تعادل واحد، ولم يلتقِ الفريقان في مباراة بالدوري منذ مواجهة أبريل 2018.