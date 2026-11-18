يستضيف بولتون واندررز فريق ريكسهام يوم الجمعة 11 ديسمبر 2026 على ملعب سانت ماري في ساوثهامبتون.

شهدت المواجهات الأخيرة بين بولتون واندررز وريكسهام تنافسًا متقاربًا، إذ التقيا ثلاث مرات في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة خلال موسم 2024–25. واتسمت هذه المواجهات بقلة الأهداف والطابع الدفاعي، إذ انتهت مباراتان في الدوري بالتعادل السلبي 0-0، إلى جانب فوز ضيق لريكسهام بنتيجة 1-0 في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بولتون واندررز ضد ريكسهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بولتون واندررز ضد ريكسهام في التشامبيونشيب؟

تقام مباراة بولتون واندررز ضد ريكسهام على ملعب تافشيت كوميونيتي في بولتون، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب موعد المباراة.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 21 11 ديسمبر 2026 - 15:00 ماكرون

كيفية شراء تذاكر مباراة بولتون واندررز ضد ريكسهام في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة بولتون واندررز ضد ريكسهام في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بوابات التذاكر الإلكترونية الرسمية للأندية: يمكن شراء التذاكر مباشرةً عبر موقع بولتون واندررز الرسمي للتذاكر الإلكترونية، بعد إنشاء حساب مشجع أو تسجيل الدخول إليه. وعادةً ما تبدأ فترات أولوية الشراء لأعضاء النادي الرسميين وحاملي التذاكر الموسمية قبل الانتقال إلى أي مرحلة للبيع العام.

يمكن شراء التذاكر مباشرةً عبر موقع بولتون واندررز الرسمي للتذاكر الإلكترونية، بعد إنشاء حساب مشجع أو تسجيل الدخول إليه. وعادةً ما تبدأ فترات أولوية الشراء لأعضاء النادي الرسميين وحاملي التذاكر الموسمية قبل الانتقال إلى أي مرحلة للبيع العام. التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف (مشجعو ريكسهام): يجب على مشجعي ريكسهام المسافرين شراء التذاكر عبر قناة التذاكر الرسمية لنادي ريكسهام. وتُوزَّع التذاكر المخصصة للجماهير الضيفة مباشرةً على الأندية الزائرة، وعادةً ما يتطلب شراؤها عضوية ريكسهام أو سجلًا سابقًا للحساب لاستيفاء معايير نقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بولتون واندررز ضد ريكسهام في التشامبيونشيب؟

فيما يلي تفاصيل الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة بولتون واندررز ضد ريكسهام في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين العادية لجماهير صاحب الأرض: £30–£38 .

. التذاكر المخفضة (لمن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، ولمن هم دون 23 أو 21 عامًا): £20–£28 .

. تذاكر الناشئين والأطفال (دون 18 عامًا أو دون 12 عامًا): £10–£15 .

. التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف: £26–£32 .

. باقات الضيافة يوم المباراة: £85–£180 فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

مقاعد الدخول العام المعاد بيعها (مدرجات صاحب الأرض): £70–£110 فأكثر .

. المقاعد المعاد بيعها مرتفعة الطلب أو المميزة عند منتصف الملعب: £110–£160 فأكثر .

. مقاعد مدرجات الفريق الضيف المعاد بيعها: £95–£150 فأكثر.

بولتون واندررز ضد ريكسهام في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بولتون واندررز وريكسهام

حقق بولتون فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، وسجل خلالها خمسة أهداف واستقبل تسعة. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه أمام ديربي كاونتي بنتيجة 3-1، بعد هزيمته أمام بريستول سيتي بنتيجة 3-2. وجاءت أقسى خسارة خلال هذه الفترة أمام ميدلزبره بنتيجة 5-1، وإن خفف من وطأتها فوزه خارج أرضه على تشارلتون أتلتيك بنتيجة 1-0 وتعادله السلبي مع ساوثهامبتون. ولم ينجح بولتون في الحفاظ على نظافة شباكه في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة.

حقق ريكسهام فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، وسجل ثمانية أهداف واستقبل أربعة. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع وولفرهامبتون واندررز، بعد فوزه 2-0 على ميدلزبره. وحقق ريكسهام أيضًا فوزًا بنتيجة 4-1 على بريستون نورث إند خلال هذه الفترة، لكن الهزيمتين أمام شيفيلد يونايتد وبلاكبيرن روفرز تؤكدان تذبذب المستوى الذي يتعين على فريق باركنسون معالجته.

بولتون واندررز ضد ريكسهام: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في مارس 2025، حين تعادلا 0-0 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية على ملعب ريسكورس جراوند. وقبلها، التقيا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في فبراير 2025، وفاز ريكسهام على أرضه بنتيجة 1-0. أما المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة في مجموعة البيانات، فانتهت بالتعادل 0-0 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية في أغسطس 2024، حين استضاف بولتون فريق ريكسهام. وفي المواجهات المباشرة الثلاث المذكورة، يتفوق ريكسهام بفوز واحد، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.