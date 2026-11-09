يستضيف إلتشي أتلتيكو مدريد يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي.

حقق إلتشي مفاجأة مثيرة في آخر مواجهة بين الفريقين بالدوري في أبريل 2026، حين تغلب على أتلتيكو 3-2 على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو. وفي وقت سابق من موسم الدوري الإسباني 2025–2026، تعادل الفريقان 1-1 في مباراة متكافئة.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة إلتشي وأتلتيكو مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إلتشي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة إلتشي وأتلتيكو مدريد على ملعب مارتينيز فاليرو في إلتشي يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 14 28 نوفمبر 2026 - 12:30 مانويل مارتينيز فاليرو

كيف تشتري تذاكر مباراة إلتشي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات المعتادة المتاحة لشراء تذاكر مباراة إلتشي وأتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء تذاكر مقاعد أقسام جماهير الفريق المضيف على ملعب مارتينيز فاليرو مباشرة من الموقع الرسمي لنادي إلتشي أو مكتب بيع التذاكر التابع له، أو عبر البوابة الرسمية لأتلتيكو مدريد إذا كنت تبحث عن مقاعد في قسم جماهير الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إلتشي وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة إلتشي وأتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام / مدرجات خلف المرمى (Gradas de Fondo / Gol): تتراوح عادةً بين 30 و60 يورو .

تتراوح عادةً بين . المدرجات الجانبية (Grada Lateral): تتراوح أسعارها عادةً بين 50 و90 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . المدرج الرئيسي / تريبونا: تتراوح أسعارها عمومًا بين 80 و150 يورو أو أكثر .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها من 200 إلى 350 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المستوى العلوي / أقسام الزوايا (مثل Anillo Fondo Sur / Norte): تبدأ أسعارها من نحو 115 إلى 145 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد الجانبية / بريفيرينسيا: تتراوح أسعارها عادةً بين 250 و320 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . مقاعد المدرج الرئيسي المميزة ومدرجات كورفا: تتراوح أسعارها غالبًا بين 400 و850 يورو أو أكثر.

إلتشي ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إلتشي وأتلتيكو مدريد

حقق إلتشي فوزين وتعادلين وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وكانت آخر نتائجه الفوز على رايو فاييكانو 3-0 في 24 أكتوبر، كما تغلب على إسبانيول 3-1 في وقت سابق من هذه السلسلة. لكن التعادلين أمام فياريال وسيلتا فيجو، إلى جانب الخسارة 3-2 أمام ريال مدريد، تعكس معاناة الفريق في الحفاظ على ثبات مستواه. سجل إلتشي سبعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

فاز أتلتيكو مدريد بأربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات وتعادل في واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز 1-0 على ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني يوم 24 أكتوبر، كما تغلب على مانشستر يونايتد 2-0 في دوري أبطال أوروبا. وكان التعادل 1-1 خارج أرضه أمام شتوتجارت المرة الوحيدة التي أهدر فيها نقاطًا خلال هذه السلسلة. سجل أتلتيكو خمسة أهداف واستقبل هدفين في تلك المباريات الخمس، ليحافظ على أحد أقوى السجلات الدفاعية في إسبانيا.

إلتشي ضد أتلتيكو مدريد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 22 أبريل 2026، حين فاز إلتشي 3-2 على ملعب مارتينيز فاليرو. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، تتقارب نتائج الفريقين: فاز إلتشي مرتين، وفاز أتلتيكو مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكان أبرز انتصارات أتلتيكو في هذه السلسلة فوزه 4-0 على إلتشي في ملعبه بكأس ملك إسبانيا في يناير 2025.