احجز تذاكر الكلاسيكو:

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متى يُقام الكلاسيكو المقبل؟

الدوري الإسباني - الجولة 10 25 أكتوبر 2026 - 16:00 كامب نو

كيفية شراء تذاكر الكلاسيكو

لأن الكلاسيكو هو المباراة الأعلى طلبًا على الإطلاق في كرة القدم على مستوى الأندية، فإن طرح التذاكر يتبع نظام أولوية صارمًا عبر القنوات الرسمية للناديين قبل وصولها إلى الأسواق الثانوية:

طرح التذاكر لأعضاء النادي الرسميين: يمنح كلا الناديين الأولوية لأعضائهما الرسميين (Socios لريال مدريد، وSocios وCulés Premium لبرشلونة). وتُفتح نوافذ الأعضاء الرسميين قبل نحو 7 إلى 10 أيام من انطلاق المباراة، ما يترك عددًا محدودًا للغاية من التذاكر للبيع العام.

البيع العام: تُطرح أي مقاعد عادية متبقية للبيع قبل 3 إلى 5 أيام من يوم المباراة عبر البوابات الرسمية للناديين (realmadrid.com أو fcbarcelona.com). وعادة ما تنفد هذه التذاكر خلال ثوانٍ.

الأسواق الثانوية: بالنسبة إلى المسافرين الدوليين أو الجماهير التي لم تتمكن من الحصول على التذاكر الرسمية، توفر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub وسيلة آمنة لشراء تذاكر رقمية موثقة قبل وقت كافٍ أو حتى حتى صافرة البداية.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: الطريقة الأكثر موثوقية لضمان الحصول على مقاعد مباشرة من الناديين من دون طوابير الأعضاء. وتشمل تذاكر كبار الشخصيات مقاعد في المدرج السفلي على امتداد خط التماس، وإمكانية الدخول إلى صالات خاصة داخل الملعب، وضيافة طعام فاخرة، وخدمة مشروبات مجانية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الكلاسيكو؟

نظرًا إلى الطلب العالمي الذي لا مثيل له، تُباع تذاكر الكلاسيكو بأسعار أعلى بكثير من مباريات الدوري الإسباني المعتادة:

السعر الرسمي : تبدأ أسعار التذاكر الرسمية العادية من نحو 120 إلى 150 يورو لمقاعد المدرج العلوي أو خلف المرمى (Fondos)، وترتفع إلى 350 إلى 500+ يورو للمواقع المركزية المميزة على امتداد الملعب (Tribuna / Lateral).

الأسواق الثانوية : على منصات مثل StubHub، تتغير أسعار السوق الثانوية بناءً على التسعير الديناميكي. وتبدأ أسعار التذاكر الثانوية من الفئة الأدنى عمومًا من 250 إلى 350 يورو، بينما قد تصل أسعار مقاعد الفئة الأولى المميزة في المواجهات الحاسمة على اللقب إلى 600 إلى 1.200+ يورو.

كبار الشخصيات والضيافة : تتراوح باقات تجربة كبار الشخصيات الرسمية بين 950 و2.500+ يورو للمقعد الواحد، بحسب موقع المدرج في الملعب وما تتضمنه الصالة من مزايا.

أين يُقام الكلاسيكو؟

سانتياجو برنابيو

سانتياجو برنابيو هو ملعب ذو سقف قابل للإغلاق في مدريد. وبسعة جماهيرية تقارب 80.000 متفرج، يُعد ثاني أكبر ملعب لكرة القدم في إسبانيا، وهو ملعب ريال مدريد منذ اكتمال بنائه في عام 1947.

يُعد برنابيو أحد أشهر ملاعب كرة القدم في العالم، وقد استضاف نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا أربع مرات، في أعوام 1957 و1969 و1980 و2010، كما استضاف نهائي كأس العالم 1982، الذي فازت فيه إيطاليا على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-1.

وبعيدًا عن كرة القدم، استضاف برنابيو أيضًا على مر السنين العديد من أساطير الموسيقى العالميين والمحليين، من بينهم خوليو إجليسياس، وفرانك سيناترا، وU2، وبروس سبرينغستين، ورولينغ ستونز، ومؤخرًا تايلور سويفت خلال جولتها القياسية Eras Tour.

كامب نو

بُني ملعب كامب نو في عام 1957 ليحل محل ملعب ليس كورتس القديم، الذي أصبح صغيرًا جدًا بالنسبة إلى القاعدة الجماهيرية المتنامية لبرشلونة.

وأصبح حينها أكبر ملعب في أوروبا، بسعة بلغت 93.053 متفرجًا.

وإلى جانب استضافة نهائيين لكأس أوروبا/دوري الأبطال في عامي 1989 و1999، ونهائيين لكأس الكؤوس الأوروبية في عامي 1972 و1982، استضاف كامب نو أيضًا حفلات لعدد من أبرز الفنانين مثل U2، وبروس سبرينغستين، وبيونسيه.

وبعد تجديده مؤخرًا، من المتوقع أن ترتفع سعته إلى 105.000 مقعد، ما سيجعله مرة أخرى أكبر ملعب في أوروبا من حيث السعة الجماهيرية وثالث أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.