يستضيف القادسية فريق الفتح يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

وجرت آخر مواجهة بينهما في الدوري في فبراير 2026 على ملعب الأمير سعود بن جلوي، وانتهت بتعادل صعب بنتيجة 1-1. وقبل ذلك، حقق القادسية فوزًا ضيقًا خارج أرضه على الفتح بنتيجة 1-0 في سبتمبر 2025.

إليكم من جول كل ما تحتاجون إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة القادسية والفتح، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة القادسية والفتح في دوري روشن السعودي؟

تقام مباراة القادسية والفتح على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 26 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة القادسية والفتح في دوري روشن السعودي؟

استنادًا إلى تفاصيل التذاكر المتاحة للمباراة المقبلة، إليكم خيارات شراء تذاكر القادسية والفتح:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنكم مراجعة البوابة الرسمية لنادي القادسية أو قنوات العضوية التابعة له، التي تتولى طرح التذاكر مباشرة وباقات المباريات التي يستضيفها على ملعبه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية والفتح في دوري روشن السعودي؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 30 إلى 90 ريالًا سعوديًا .

تبدأ الأسعار من نحو . المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية: تتراوح الأسعار عمومًا بين 250 و600 ريال سعودي .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . خيارات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ الأسعار من نحو 1,500 ريال سعودي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ الأسعار من نحو 2,000 ريال سعودي فأكثر .

تبدأ الأسعار من نحو . المقاعد المميزة المعاد بيعها: قد ترتفع أسعار تذاكر إعادة البيع للمقاعد في المدرجات العلوية أو باقات الضيافة المميزة بدرجة كبيرة، بحسب الوقت المتبقي حتى يوم المباراة ومستوى الطلب عليها عمومًا.

القادسية والفتح في دوري روشن السعودي: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى القادسية والفتح

فاز القادسية في ثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى، بسجل بلغ ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة خلال تلك الفترة. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة على أرضه أمام الهلال بنتيجة 3-2 في دوري روشن السعودي. وقبلها، تغلب على التعاون خارج أرضه بنتيجة 1-0، وعلى أبها على أرضه بنتيجة 2-1. وشهدت تلك السلسلة أيضًا تعادله 1-1 مع باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة. وسجل القادسية تسعة أهداف واستقبلت شباكه ستة أهداف في المباريات الخمس.

أما الفتح، فعانى كثيرًا على مستوى النتائج، إذ فاز في واحدة فقط من آخر خمس مباريات وخسر أربعًا، بسجل بلغ انتصارًا واحدًا دون أي تعادل وأربع هزائم. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة أمام الشباب بنتيجة 3-1. وخسر أيضًا أمام الخليج بنتيجة 3-2 والأهلي بنتيجة 4-0 خلال تلك الفترة، وسجل ثمانية أهداف بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا في المباريات الخمس.

القادسية والفتح: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب الأمير سعود بن جلوي في فبراير 2026 ضمن دوري روشن السعودي. ويتفوق القادسية في آخر خمس مواجهات مباشرة، بانتصارين مقابل انتصار واحد للفتح وتعادلين. كما فاز القادسية على أرضه بنتيجة 3-0 في أغسطس 2024.