يواجه الشمال الأهلي السعودي في مواجهة مثيرة ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026. وتُقام المباراة المرتقبة على استاد البيت.

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متى تبدأ مباراة الشمال والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تنطلق مباراة الشمال والأهلي في الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 23 نوفمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الشمال والأهلي السعودي؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي استخدام منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق من القنوات الرسمية أولًا مع طرح دفعات التذاكر قبل يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، يمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع جرينتا هب. ويمكنك تصفح المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذاكر هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة لها على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الشمال والأهلي السعودي؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر قنوات النادي الرسمية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لهذه المباراة من 30 ريالًا سعوديًا، وترتفع عمومًا إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المستوى السفلي.

وفي سوق إعادة البيع عبر منصات مثل جرينتا هب، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 50 ريالًا سعوديًا. والشراء سريعًا هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الشمال ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الشمال والأهلي الأخيرة

حقق الشمال فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 5-0 على السيلية في دوري النجوم يوم 7 نوفمبر، بعد خسارته 1-0 أمام استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل ذلك، تغلب على الهلال 3-1 في البطولة القارية، لكنه خسر 4-1 أمام السد و3-2 أمام نادي قطر في المنافسات المحلية. وسجل الشمال 10 أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق الأهلي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته التعادل 0-0 مع السد في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 2 نوفمبر، بعد خسارة ثقيلة 6-1 أمام الشباب في الدوري. وقبل تلك الفترة الصعبة، فاز الأهلي على الغرافة 2-1 والخليج 4-1 والفيحاء 3-2 في مباريات متتالية. وسجل الأهلي ثمانية أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

الشمال ضد الأهلي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن آخر خمس مواجهات مباشرة بين الشمال والأهلي. وستُضاف معلومات عن تاريخ المواجهات عند توفرها مع اقتراب موعد المباراة.