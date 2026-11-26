يستضيف الخلود الهلال يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على ملعب الملك عبدالله في بريدة.

في أول مواجهة بين الخلود ونيوم إس سي، في أكتوبر 2025، حقق نيوم فوزًا مثيرًا خارج أرضه بنتيجة 3-2 على ملعب الخلود. ورد الخلود في مباراة الإياب في فبراير 2026، بفوز صعب خارج أرضه بنتيجة 2-1 في تبوك.

دعوا GOAL يطلعكم على كل ما تحتاجون معرفته لحجز تذاكر مباراة الخلود والهلال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة الخلود والهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

تبدأ مباراة الخلود والهلال على ملعب الملك عبدالله في بريدة يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 11 ديسمبر 2026 - 09:50 مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

كيف تشتري تذاكر مباراة الخلود والهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

استنادًا إلى تفاصيل بيع تذاكر المباراة المقبلة، إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر الخلود والهلال:

1. القنوات الرسمية للأندية

البيع الرسمي لتذاكر النادي: يطرح النادي المستضيف عادةً تذاكر مبارياته على أرضه مباشرةً عبر بوابته الرسمية لبيع التذاكر أو شركائه الإقليميين المعتمدين، سواء كان الخلود أو الهلال، بحسب ملعب إقامة المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للأندية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل Grintahub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عند نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخلود والهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين:

1. القنوات الرسمية للأندية

التذاكر العادية والدخول العام: تبدأ أسعارها من نحو 35 إلى 50 ريالًا سعوديًا لمباريات الدوري المعتادة.

تبدأ أسعارها من نحو لمباريات الدوري المعتادة. المقاعد الجانبية ومقاعد الفئات المختلفة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 100 و250 ريالًا سعوديًا .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها من 500 ريال سعودي إلى أكثر من 1,500 ريال سعودي للمباريات البارزة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للأندية، تعرض منصات إعادة البيع مثل Grintahub تذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعارها من نحو 180 إلى 400 ريال سعودي .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد المميزة والجانبية المعاد بيعها: تبدأ أسعارها من نحو 450 إلى 900 ريال سعودي .

تبدأ أسعارها من نحو . باقات كبار الشخصيات والباقات المميزة المعاد بيعها: تبدأ أسعارها من نحو 1,500 ريال سعودي، بحسب موعد الشراء ومدى اقترابه من يوم المباراة.

الخلود والهلال في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الخلود والهلال الأخيرة

خسر الخلود أربعًا من آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، وكان فوزه الوحيد خلال هذه الفترة بنتيجة 2-1 على الشباب في سبتمبر. وخسر أمام القادسية بنتيجة 5-0، والفيصلي 3-2، والرياض 3-0، والاتفاق 3-0، واستقبل 13 هدفًا في تلك الهزائم الأربع.

فاز الهلال في جميع مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة. وكانت نتائجه الخمس الأخيرة: الفوز خارج أرضه على القادسية 3-2 في الدوري، وعلى الحزم 1-0، وعلى السد 2-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وعلى الاتحاد 3-2 في الدوري، وعلى الغرافة 2-1 في دوري أبطال آسيا. وسجل الهلال 11 هدفًا واستقبل خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

الخلود والهلال: سجل المواجهات الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس الملك في مايو 2026، حين فاز الهلال 2-1 على ملعب الملك عبدالله. وفي آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، فاز الهلال أربع مرات، بينما لم يحقق الخلود أي انتصار خلالها. وكان أكبر فوز للهلال في هذه المواجهات بنتيجة 6-0 على أرضه في الدوري في أبريل 2026، وسجل 16 هدفًا مقابل خمسة أهداف للخلود خلال المباريات الخمس.