يستضيف الأهلي شباب الأهلي دبي في مواجهة حاسمة ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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متى تبدأ مباراة الأهلي وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة الأهلي وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة. تحقق مجددًا مع اقتراب موعد انطلاقها لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 13:15

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة الأهلي وشباب الأهلي دبي؟

أفضل مكان لحجز مقعدك هو منصات التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل منصة ويبوك. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق أولًا من القنوات الرسمية، إذ قد تُتاح دفعات من التذاكر مع اقتراب يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع Grintahub للاطلاع على المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذاكر هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة للمباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأهلي وشباب الأهلي دبي؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لهذه المباراة من 20 ريالًا سعوديًا، وتصل عادةً إلى 150 ريالًا سعوديًا لمقاعد المدرجات السفلية.

وفي سوق إعادة البيع، مثل منصة Grintahub، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 60 ريالًا سعوديًا. والشراء مبكرًا هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الأهلي وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الأهلي وشباب الأهلي دبي مؤخرًا

حقق الأهلي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارته 6-1 أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين. وقبل تلك النتائج الصعبة، فاز على الغرافة 2-1 في البطولة القارية وعلى الخليج 4-1 في الدوري. وسجل الأهلي ثمانية أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

حقق شباب الأهلي دبي ثلاثة انتصارات دون أي تعادل وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-0 أمام الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد هزيمته 2-0 أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل هاتين الهزيمتين المتتاليتين، حقق ثلاثة انتصارات متتالية، منها الفوز 2-0 على استقلال و3-2 على العين. وسجل تسعة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

الأهلي وشباب الأهلي دبي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 16 فبراير 2026، حين فاز الأهلي 4-3 على أرضه. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، وجميعها في دوري أبطال آسيا للنخبة، فاز الأهلي ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لشباب الأهلي دبي على أرضه. وتاريخيًا، كانت الغلبة للأهلي في هذه المنافسة القارية بين الفريقين.