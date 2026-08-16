بعد غياب دام عقدًا كاملًا، عاد هال سيتي أخيرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستهل الفريق مشواره المرتقب بشدة في موسم 2026/27 بمواجهة كبيرة على أرضه أمام مانشستر يونايتد، بطل إنجلترا 20 مرة، يوم السبت 22 أغسطس.

ولا تزال جماهير هال سيتي تعيش على وقع نشوة فوز فريقها في نهائي ملحق التشامبيونشيب أمام ميدلزبره على ملعب ويمبلي في مايو، بعدما سجل أولي ماكبيرني هدف الفوز الدرامي في الوقت بدل الضائع.

وأنهى مانشستر يونايتد أيضًا موسم 2025/26 بشكل قوي، بعدما ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا عقب احتلاله المركز الثالث. وبعد تثبيته الآن بشكل دائم في المنصب، يتطلع مايكل كاريك إلى البناء على الأسس الصلبة التي وُضعت في الموسم الماضي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الساعة 12:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس على ملعب MKM في هال.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 07:30 ملعب كيه سي

كيفية شراء تذاكر مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون مدفوعو الرسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحضور بنظام قرعة عشوائية لأعضاء النادي المشتركين مدفوعي الرسوم، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد يكون الطرح المفتوح لعامة الجمهور غير الأعضاء شبه معدوم بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة هال سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة ما يكونون دون 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق لآخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعلها الأعلى سعرًا بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تأتي المقاعد الوسطية على امتداد جانبي الملعب ومقاعد الطبقة السفلية بأسعار مميزة، بينما توفر مقاعد الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية سارية ومدفوعة الرسوم بالنادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي لتذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتُباع عادة بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تصل فعليًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أخبار الفريقين والقوائم