كيفية الحصول على تذاكر نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

تُعد مواجهة نيوكاسل ضد ليفربول دائمًا واحدة من أكثر المباريات المرتقبة في أي موسم من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولحسن حظ جماهير الناديين، وكذلك الجماهير المحايدة، من المقرر أن يلتقي الفريقان في سانت جيمس بارك يوم الأحد 23 أغسطس، ضمن الجولة الافتتاحية من المباريات. لا تفوتوا فرصة حجز مقاعدكم اليوم.

ولزيادة الإثارة، يدخل نيوكاسل وليفربول هذه المواجهة تحت قيادة مدربين جديدين، بعد الرحيل المفاجئ مؤخرًا لإيدي هاو وإقالة آرني سلوت في مايو.

وعلى صعيد اللاعبين، فقد خسر كلاهما خدمات أسماء معروفة مثل مو صلاح وأنتوني جوردون، مع التعاقد مع مجموعة من المواهب الشابة، من بينها بازومانا توريه (نيوكاسل) وجيريمي جاكيه (ليفربول).

ومع رغبة الفريقين في تحقيق بداية إيجابية للموسم الجديد، تبدو هذه المواجهة مرشحة لأن تكون أخرى لا تُنسى. دعوا GOAL يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الساعة 16:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي، يوم الأحد 23 أغسطس، على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 11:30 سانت جيمس بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسمي المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات التذاكر الرسمية لإعادة البيع: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يكون معدومًا.

وإذا كنتم تبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تكون مقاعد وسط الجوانب الطولية والمقاعد في الطبقات السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في الطبقات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية من النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، وأكد سريانه حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يمتلكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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