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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoنيوكاسل يونايتد
سانت جيمس بارك
team-logoبورنموث
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كيفية الحصول على تذاكر نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاقها والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
بورنموث

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مشاهدة مباراة نيوكاسل المقبلة المثيرة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز

حظيت مباراة نيوكاسل الافتتاحية للموسم أمام ليفربول على ملعب سانت جيمس باهتمام كبير بوصفها مواجهة لا تُفوَّت، وجاءت توقعات المحللين قبل اللقاء في محلها تمامًا. ورغم أن نيوكاسل فرّط في 3 نقاط من بين يديه، بعدما خطف ليفربول هدف التعادل المتأخر من علامة الجزاء، فإن الجماهير استمتعت بمباراة مثيرة للأعصاب من البداية إلى النهاية.

المحطة التالية لنيوكاسل على أرضه في شمال شرق إنجلترا ستكون أمام بورنموث يوم السبت 5 سبتمبر، ضمن الجولة الثالثة.

ومع تسجيل 12 هدفًا في آخر ثلاث مباريات جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جيمس، فقد تكون على موعد مع مواجهة مذهلة إذا حجزت مقاعدك اليوم. دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يواجه نيوكاسل يونايتد فريق بورنموث على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل يوم السبت 5 سبتمبر، على أن تنطلق المباراة في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت BST.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3
سانت جيمس بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

توجد خيارات متعددة لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، توزّع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): حلّت قرعات السحب العشوائية محل طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام الأسبقية، وذلك للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجّل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بعدة أسابيع للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: يكاد يكون الطرح المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم اختلاف نسب الخصومات والفئات العمرية من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنّف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية الأعلى.
  • موقع المقعد: تكون المقاعد الواقعة في وسط الجانبين وعلى المستوى السفلي أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المستوى العلوي خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية لدى النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدّد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر منالًا في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أقصى عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الفورمة

نيوكاسل

نيوكاسل - المستوى

ليفركوزن
خ1-2
ستراسبورج
خ1-1
ليفربول
ت2-2
WBA
ف3-2
توتنهام
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بورنموث

بورنموث - المستوى

جنوى
ف10-1
بيتيس
ت2-2
ماينتس
خ2-1
مان سيتي
خ2-1
إيفرتون
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

نيوكاسل يونايتدتعادلبورنموث
1
2
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
1
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بورنموث
بورنموث
2
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
3
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بورنموث
بورنموث
3
انتهت
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بورنموث
0
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
1
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بورنموث
بورنموث
4
انتهت
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بورنموث
بورنموث
1
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نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
1
انتهت
4الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

أخبار الفريقين والقائمتان

تشكيلات نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث

4-2-3-1
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
التشكيل
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
4-2-3-1
لوكاش هورنيتشيكلوكاش هورنيتشيكلويس هاللويس هالسفين بوتمانسفين بوتمانمالك ثياومالك ثياوعمار ديديتشعمار ديديتشجو ويلوكجو ويلوكأنتوني إيلانجاأنتوني إيلانجانيكو غونزاليسنيكو غونزاليسهارفي بارنيسهارفي بارنيسلويس مايليلويس مايلييوان ويسايوان ويساجورجي بيتروفيتشجورجي بيتروفيتشteam-logoأنطونيو سيلفاادرين تروفيرتادرين تروفيرتآدم سميثآدم سميثجيمس هيلجيمس هيلتايلر آدمزتايلر آدمزرايانرايانأليكس سكوتأليكس سكوتجاستن كليفرتجاستن كليفرتماركوس تافيرنييهماركوس تافيرنييهإيفانيلسونإيفانيلسون
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
4-2-3-1
نيوكاسل يونايتد

التشكيلة الأساسية

بورنموث

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله
  • مارك روز
نيوكاسل يونايتد

الإصابات والإيقافات

بورنموث

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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