يستضيف يونيون برلين فريق لايبزيج يوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب ألته فورستراي في برلين.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، في أبريل 2026، حقق لايبزيج الفوز 3-1 على ملعب ريد بول أرينا. وكان يونيون برلين قد فاز بمباراة الذهاب في ديسمبر 2025 بالنتيجة نفسها، 3-1، على ملعب شتاديون آن دير ألتن فورستراي.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة يونيون برلين ولايبزيج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة يونيون برلين ولايبزيج في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة يونيون برلين ولايبزيج على ملعب ألته فورستراي في برلين، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 10 21 نوفمبر 2026 - 09:30 Alte Foersterei

كيف تشتري تذاكر مباراة يونيون برلين ولايبزيج في الدوري الألماني؟

هناك عدة طرق لشراء تذاكر مباراة يونيون برلين ولايبزيج في الدوري الألماني على ملعب شتاديون آن دير ألتن فورستراي، سواء كنت تبحث عن القنوات الرسمية أو خيارات إعادة البيع:

1. قنوات النادي الرسمية

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك الاطلاع على منصة التذاكر الإلكترونية الرسمية لنادي يونيون برلين. ونظرًا إلى ارتفاع الطلب على تذاكر الفريق، وأن سعة ملعبه أقل من عدد أعضائه، غالبًا ما تُطرح تذاكر المباريات على أرضه أولًا في مرحلة بيع مسبق للأعضاء أو عبر نظام قرعة التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة في البيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين ولايبزيج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة يونيون برلين ولايبزيج في الدوري الألماني بحسب شرائها من قنوات النادي الرسمية للبيع الأولي أو من سوق إعادة بيع التذاكر:

1. قنوات النادي الرسمية

تذاكر الوقوف (Stehplatz): تتراوح عمومًا بين 12 و16 يورو ، بحسب القطاع المخصص للوقوف والتخفيضات المتاحة للأعضاء.

تتراوح عمومًا بين ، بحسب القطاع المخصص للوقوف والتخفيضات المتاحة للأعضاء. تذاكر المقاعد (Sitzplatz، الفئات من 1 إلى 4): تتراوح عادةً بين 20 و48 يورو ، مع أسعار أقل لأعضاء النادي والأطفال.

تتراوح عادةً بين ، مع أسعار أقل لأعضاء النادي والأطفال. تذاكر الأطفال: تتوفر في قطاعات محددة بأسعار تتراوح بين 5 و15 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال البيع الأولي للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب تعرض التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الوقوف والفئات الأساسية: تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 70 إلى 105 يورو للمقاعد التي يكثر عليها الطلب أو الدخول ضمن الفئات العادية، قبل إضافة رسوم المنصة.

تبدأ الأسعار عمومًا من نحو للمقاعد التي يكثر عليها الطلب أو الدخول ضمن الفئات العادية، قبل إضافة رسوم المنصة. إعادة بيع مقاعد جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد المميزة ذات الرؤية الجيدة، التي تشهد طلبًا مرتفعًا، غالبًا بين 350 يورو وأكثر من 1100 يورو، بحسب مدى توفرها والطلب الحالي في السوق.

يونيون برلين ضد لايبزيج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج يونيون برلين ولايبزيج الأخيرة

فاز يونيون برلين في مباراتين، وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته في الدوري الألماني بالتعادل 0-0 أمام بوروسيا دورتموند، وحقق قبلها فوزًا على أرضه بنتيجة 1-0 على إلفيرسبيرج. وكانت أقسى نتيجة خلال هذه السلسلة خسارته على أرضه 7-0 أمام بايرن ميونخ في سبتمبر. وخلال المباريات الخمس، سجل يونيون هدفين واستقبل ستة أهداف.

فاز لايبزيج في مباراتين وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له، دون أي تعادل. وكانت آخر مبارياته الهزيمة 6-1 على ملعب بايرن ميونخ. وقبلها، تغلب على بي إس في آيندهوفن 1-0 في دوري أبطال أوروبا، واكتسح آينتراخت فرانكفورت 6-0 في الدوري الألماني. وسجل لايبزيج 12 هدفًا خلال المباريات الخمس واستقبل تسعة، ما يعكس قدرة الفريق على تحقيق انتصارات كبيرة، مع قابليته أيضًا لتلقي هزائم ثقيلة.

يونيون برلين ضد لايبزيج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في أبريل 2026، حين فاز لايبزيج على أرضه 3-1 في الدوري الألماني. وكان يونيون برلين قد فاز بمباراة الذهاب في ديسمبر 2025، بالنتيجة نفسها 3-1. وخلال المواجهات المباشرة الخمس المسجلة، فاز كل فريق مرتين وتعادلا مرة واحدة، وسجل لايبزيج ثمانية أهداف مقابل خمسة ليونيون.