يستضيف هامبورج بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورج.

شهدت المواجهات الأخيرة بين الناديين صراعات تكتيكية متكافئة، انتهت بتعادلين متتاليين دون أهداف في مباراتيهما السابقتين بالدوري، في أغسطس 2025 ويناير 2026. وأبرزت مواجهتهما في يناير 2026 على ملعب فولكسباركشتاديون التنظيم الدفاعي للفريقين، إذ لم يتمكن أي منهما من كسر التعادل رغم فترات من اللعب عالي الوتيرة.

تقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 على ملعب فولكسباركشتاديون في هامبورج.

الدوري الألماني - الجولة 9 6 نوفمبر 2026 - 14:30 إمتيك أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، تتوفر أمامك طريقتان رئيسيتان:

1. قنوات النادي الرسمية

متجر تذاكر هامبورج: تُطرح التذاكر أساسًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي هامبورج على الإنترنت. وتبدأ مبيعات المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا عادةً بفترة بيع مسبق حصرية لأعضاء النادي. ونظرًا إلى ارتفاع الطلب على التذاكر في ملعب فولكسباركشتاديون

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب فولكسباركشتاديون، عبر قنوات النادي الرسمية ومنصات إعادة بيع التذاكر:

1. قنوات النادي الرسمية

المدرج الشمالي «نوردتريبونه» (وقوفًا): من 14 إلى 19 يورو للوقوف في المدرج الشمالي الشهير، حيث يجتمع مشجعو صاحب الأرض المتحمسون.

من 14 إلى 19 يورو للوقوف في المدرج الشمالي الشهير، حيث يجتمع مشجعو صاحب الأرض المتحمسون. الفئة الثانية (خلف المرميين): من 25 إلى 45 يورو للمقاعد في الطابق العلوي أو السفلي خلف المدرجين الشمالي والجنوبي.

من 25 إلى 45 يورو للمقاعد في الطابق العلوي أو السفلي خلف المدرجين الشمالي والجنوبي. الفئة الأولى (على امتداد الملعب / الطوابق): من 40 إلى 65 يورو للمقاعد العادية المطلة على خط التماس في المدرجين الشرقي والغربي.

من 40 إلى 65 يورو للمقاعد العادية المطلة على خط التماس في المدرجين الشرقي والغربي. الفئة الأولى المميزة (منتصف خط التماس): من 60 إلى 76 يورو للصفوف الوسطى في الطابق السفلي، المقابلة مباشرة لخط منتصف الملعب.

من 60 إلى 76 يورو للصفوف الوسطى في الطابق السفلي، المقابلة مباشرة لخط منتصف الملعب. كبار الشخصيات / الضيافة: من 250 إلى أكثر من 500 يورو للمباراة الواحدة، للمقاعد المخصصة لرجال الأعمال أو المقصورات الخاصة، وتشمل دخول الصالات والطعام والمشروبات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام / الطابق العلوي: تبدأ أسعار المقاعد العادية من نحو 50 إلى 65 يورو عندما يكون الطلب منخفضًا أو تُعرض التذاكر مبكرًا.

تبدأ أسعار المقاعد العادية من نحو عندما يكون الطلب منخفضًا أو تُعرض التذاكر مبكرًا. إعادة بيع تذاكر المقاعد على امتداد الملعب وبجوار خط التماس: تتراوح عادةً بين 100 و250 يورو بحسب موقع القسم المحدد ومدى قربه من أرض الملعب.

تتراوح عادةً بين بحسب موقع القسم المحدد ومدى قربه من أرض الملعب. إعادة بيع تذاكر المقاعد المميزة وضيافة كبار الشخصيات: ترتفع أسعارها كثيرًا من 300 يورو إلى أكثر من 500 يورو بحسب التوافر.

هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ مؤخرًا

حقق هامبورج فوزين، دون أي تعادل، وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز وديًا على كوبنهاجن بنتيجة 2-0، بعد فوزه على كولن بالنتيجة نفسها في الدوري الألماني في وقت سابق من سبتمبر. وكانت أسوأ نتائج هذه الفترة هزيمته 5-0 أمام لايبزيج، بعد وقت قصير من خسارته على أرضه 5-0 أمام ماينز 05. وسجل هامبورج سبعة أهداف واستقبل 13 هدفًا خلال هذه المباريات الخمس.

وتعكس مباريات مونشنجلادباخ الخمس الأخيرة وضعًا صعبًا مماثلًا، إذ تلقى ثلاث هزائم ولم يحقق أي فوز في مباريات الدوري الألماني. وكانت أحدث نتائجه الرسمية الخسارة 5-0 أمام فرايبورج. وخسر مونشنجلادباخ أيضًا بنتيجة 4-3 أمام ماينز 05 وبالنتيجة نفسها أمام إلفرسبرج في الدوري. وكانت النتائج الإيجابية الوحيدة خلال هذه الفترة في مباراتين وديتين أثناء التوقف الدولي، بفوزه 3-0 على شبورتفروينده زيغن وتعادله 1-1 مع سانت باولي.

هامبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بالتعادل دون أهداف في الدوري الألماني يوم 17 يناير 2026، وأُقيمت على ملعب فولكسباركشتاديون. وانتهت المواجهة السابقة، في أغسطس 2025، بالتعادل 0-0 أيضًا، لكن على ملعب مونشنجلادباخ هذه المرة. وفي آخر خمس مواجهات موثقة بين الفريقين بالدوري الألماني، فاز هامبورج مرتين ومونشنجلادباخ مرة واحدة، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.