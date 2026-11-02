يستضيف هال سيتي برايتون آند هوف ألبيون يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب إم كيه إم في هال.

تعود آخر مواجهاتهما الرسمية إلى موسم 2015–2016 من دوري التشامبيونشيب الإنجليزي، حين تعادلا دون أهداف في مباراة متكافئة على ملعب إم كيه إم في فبراير 2016. وفي وقت سابق من عام 2016 نفسه، تغلب هال سيتي على برايتون بصعوبة 1-0 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون على ملعب إم كيه إم في هال يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 22 نوفمبر 2026 - 09:00 ملعب كيه سي

كيف تشتري تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الشراء مباشرةً من الموقع الرسمي لهال سيتي هو الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي. ويحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية عادةً على أولوية الحجز خلال الأسبوع الأول من طرح التذاكر، قبل إتاحة المقاعد المتبقية للبيع للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الرئيسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بين هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون على ملعب إم كيه إم:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر البالغين العامة: تبدأ الأسعار من 30 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المناطق العادية، وتصل عمومًا إلى نحو 35 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا بحسب فئة المقعد وتصنيف المباراة.

تبدأ الأسعار من للمقاعد في المناطق العادية، وتصل عمومًا إلى نحو بحسب فئة المقعد وتصنيف المباراة. التذاكر المخفّضة: تتوفر بأسعار تبدأ من 16 جنيهًا إسترلينيًا لكبار السن والشباب والفئات الأخرى المؤهلة للتخفيض.

تتوفر بأسعار تبدأ من لكبار السن والشباب والفئات الأخرى المؤهلة للتخفيض. تذاكر الأطفال (من سن 2 إلى 15 عامًا): تبدأ أسعار تذاكر الأطفال من 8 جنيهات إسترلينية في مناطق مختارة مناسبة للعائلات داخل الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر النادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ من نحو ما يعادل 115 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ من نحو ما يعادل . إعادة بيع التذاكر المميزة أو باقات الضيافة: قد ترتفع أسعار المقاعد في المناطق المميزة أو التي تشهد طلبًا مرتفعًا بصورة كبيرة، لتتراوح بين 350 وأكثر من 1,000 جنيه إسترليني، بحسب ما تتضمنه الباقة وموقع المقعد.

هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون

تعادل هال سيتي مرتين وخسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات رسمية له، دون أن يحقق أي فوز خلالها. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 1-0 أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال هذه السلسلة، خسر أيضًا 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد و1-0 أمام سندرلاند في كأس كاراباو. وجاء التعادلان أمام إيفرتون وتشيلسي بنتيجة 2-2 في كلتا المباراتين. وسجل هال خمسة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

فاز برايتون بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 5-0 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب خلال تلك الفترة على إف كيه كاونو زالجيريس 4-0 في دوري المؤتمر، وعلى آرسنال 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل برايتون 14 هدفًا واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس، وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث منها.

هال سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة مسجلة بين الناديين في فبراير 2016، حين تعادل هال سيتي وبرايتون 0-0 في التشامبيونشيب على ملعب إم كيه إم. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق هال فوزين مقابل فوز واحد لبرايتون، وانتهت مباراتان بالتعادل. وجاء أحدث فوز لهال في هذه المواجهات على أرضه بنتيجة 1-0 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2016، بينما تحقق فوز برايتون الوحيد في التشامبيونشيب في سبتمبر 2015.