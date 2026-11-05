يستضيف نيوم التعاون يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، في مارس 2026، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة مثيرة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية. وشهدت المباراة عودة درامية في الدقائق الأخيرة، سجل خلالها محمد الكويكبي هدف التعادل المتأخر للتعاون، ليتقاسم الفريقان النقاط.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة نيوم والتعاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نيوم والتعاون في دوري المحترفين السعودي؟

تقام مباراة نيوم والتعاون يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 26 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة الملك خالد الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة نيوم والتعاون في دوري المحترفين السعودي؟

استنادًا إلى تفاصيل التذاكر الخاصة بالمباراة المقبلة، إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة نيوم والتعاون:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: تُطرح التذاكر بصورة أساسية عبر منصات بيع التذاكر الرسمية أو منافذ البيع المباشرة التابعة لنيوم، بصفته الفريق المضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع، مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المحترفين السعودي المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوم والتعاون في دوري المحترفين السعودي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة نيوم والتعاون في دوري المحترفين السعودي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية والدخول العام: من 30 إلى 100 ريال سعودي.

من 30 إلى 100 ريال سعودي. المقاعد المميزة والمقاعد بمحاذاة الملعب: من 250 إلى 600 ريال سعودي.

من 250 إلى 600 ريال سعودي. باقات كبار الشخصيات والضيافة: 1,200 ريال سعودي فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو ، تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى: نحو 1,800 إلى أكثر من 2,400 ريال سعودي .

نحو . إعادة بيع مقاعد المدرج السفلي خلف المرمى: نحو 2,300 إلى أكثر من 2,800 ريال سعودي .

نحو . إعادة بيع المقاعد على جانبي الملعب والفئات المميزة: أكثر من 3,000 ريال سعودي.

نيوم ضد التعاون في دوري المحترفين السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيوم والتعاون

حقق نيوم انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف واستقبل خمسة. وكانت آخر مبارياته فوزًا على أرضه بنتيجة 2-0 على أبها في دوري المحترفين السعودي، لينهي بذلك سلسلة من هزيمتين متتاليتين. وقبلها، خسر 1-0 أمام النصر و1-0 أمام الاتفاق، فيما أظهر فوزه 4-2 على الفتح في سبتمبر قدراته الهجومية عندما يكون في أفضل حالاته. وأثبت فريق جالتييه قدرته على تسجيل الكثير من الأهداف، لكنه لم يحافظ على ثبات مستواه دفاعيًا.

وتحكي مباريات التعاون الخمس الأخيرة قصة أكثر قتامة؛ إذ فاز مرة واحدة وتعادل مرة وخسر ثلاث مرات، واستقبل سبعة أهداف خلالها. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 2-1 أمام الرياض، بعد هزيمته 1-0 أمام القادسية في الأسبوع السابق. وكان الجانب المشرق الوحيد فوزه 2-1 على الريان في دوري أبطال آسيا 2، لكنه لم يخفف كثيرًا من وطأة معاناته المحلية. ولم يسجل فريق راسوفيتش سوى خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس، ولم يجد بعد الاستقرار الدفاعي اللازم لوقف تراجعه.

نيوم ضد التعاون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بالتعادل 2-2 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في مارس 2026، وهي نتيجة أبرزت مدى التنافسية التي قد تشهدها هذه المباراة رغم الفارق الحالي بين الفريقين. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 1-1 عندما استضاف التعاون نيوم في نوفمبر 2025. وفي آخر مواجهتين مسجلتين بينهما، لم يتمكن أي منهما من تحقيق الفوز، واقتسما الأهداف الأربعة بالتساوي.