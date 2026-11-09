يستضيف نيوكاسل يونايتد أرسنال يوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، يوم 25 أبريل 2026، حقق أرسنال فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 على ملعب الإمارات. وتفوق أرسنال عمومًا في المواجهات الأخيرة، إذ فاز بأربع من آخر ست مباريات جمعته بنيوكاسل في جميع المسابقات.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال على ملعب سانت جيمس بارك في نيوكاسل أبون تاين، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 12:30 سانت جيمس بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك، فتتوفر عدة خيارات رئيسية بحسب حالة عضويتك وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للناديين

أعضاء نيوكاسل يونايتد وحاملو التذاكر الموسمية: يمكن شراء تذاكر الفريق المضيف مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنيوكاسل يونايتد على الإنترنت، أو عبر الهاتف، أو من شباك التذاكر في سانت جيمس بارك. وتُطرح عادةً على مراحل بيع تمنح الأولوية بحسب فئات العضوية.

يمكن شراء تذاكر الفريق المضيف مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنيوكاسل يونايتد على الإنترنت، أو عبر الهاتف، أو من شباك التذاكر في سانت جيمس بارك. وتُطرح عادةً على مراحل بيع تمنح الأولوية بحسب فئات العضوية. حصة أرسنال من تذاكر الفريق الضيف: يمكن لمشجعي أرسنال التقدم للحصول على التذاكر عبر موقع النادي الرسمي. وتُوزع تذاكر الفريق الضيف على الأعضاء بحسب نقاط المباريات الخارجية المؤهِّلة وفئات العضوية، مثل العضوية الفضية والحمراء، ويحصل من تُقبل طلباتهم على مقاعد في مدرج ليزيز.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر عادية في منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو منصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية للبالغين: تتراوح الأسعار الأصلية لمباريات الفئة «أ» الأعلى تصنيفًا على ملعب سانت جيمس بارك عادةً بين نحو 39 و75 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقعد داخل الملعب.

تتراوح الأسعار الأصلية لمباريات الفئة «أ» الأعلى تصنيفًا على ملعب سانت جيمس بارك عادةً بين نحو بحسب موقع المقعد داخل الملعب. التذاكر المخفضة وللناشئين: تتوفر تذاكر مخفضة للناشئين وكبار السن، وتتراوح أسعارها عمومًا بين 21 و58 جنيهًا إسترلينيًا بحسب الفئة العمرية المحددة وقسم المدرجات.

تتوفر تذاكر مخفضة للناشئين وكبار السن، وتتراوح أسعارها عمومًا بين بحسب الفئة العمرية المحددة وقسم المدرجات. باقات الضيافة: تبدأ أسعار خيارات الضيافة الرسمية للنادي من فئات أعلى، وتوفر الدخول إلى صالات مميزة ومقاعد مبطنة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الأسعار الابتدائية: تبدأ من نحو 93 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المستوى العلوي خلف أحد المرميين.

تبدأ من نحو للمقاعد في المستوى العلوي خلف أحد المرميين. متوسط السعر في السوق: يتراوح في المتوسط بين 332 و373 جنيهًا إسترلينيًا بحسب العرض والطلب في الوقت الفعلي.

يتراوح في المتوسط بين بحسب العرض والطلب في الوقت الفعلي. إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة: قد تبدأ أسعار هذه الباقات في سوق إعادة البيع من 283 جنيهًا إسترلينيًا وترتفع عن ذلك.

نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج نيوكاسل يونايتد وأرسنال الأخيرة

فاز نيوكاسل بمباراتين وخسر ثلاثًا في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياته بخسارته 1-0 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تلقى خلال تلك الفترة خسارتين ثقيلتين بنتيجة 4-1 أمام كل من كوفنتري سيتي وليدز يونايتد. وجاء فوزاه على حساب هال سيتي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وميلوول بنتيجة 1-0 في كأس كاراباو. وسجل نيوكاسل ثمانية أهداف واستقبل ثمانية في المباريات الخمس، ما يعكس تذبذب مستواه هجوميًا ودفاعيًا.

فاز أرسنال بثلاث مباريات وخسر اثنتين في آخر خمس مباريات خاضها بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على ملعب نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره 3-0 على ليل في دوري أبطال أوروبا. وشملت الهزائم خلال تلك الفترة الخسارة 3-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تكمل الصورة انتصاراته على ليدز يونايتد بنتيجة 2-1، وإيبسويتش تاون بنتيجة 4-2 في كأس كاراباو. وسجل أرسنال 10 أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 25 أبريل 2026، حين استضاف أرسنال نيوكاسل يونايتد وفاز عليه 1-0. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز أرسنال بثلاث، مقابل انتصار واحد لنيوكاسل بنتيجة 2-0 في كأس كاراباو على ملعب سانت جيمس بارك في فبراير 2025. وانتهت المباراة الأخرى بفوز أرسنال 2-1 على ملعب سانت جيمس بارك في سبتمبر 2025.