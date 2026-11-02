يستضيف نيس باريس سان جيرمان يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب أليانز ريفييرا في نيس.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري في مارس 2026، هيمن باريس سان جيرمان وحقق فوزًا مقنعًا بنتيجة 4-0 خارج أرضه أمام نيس. وبينما يستعد الفريقان لمباراتهما المقبلة، سيسعى نيس إلى تغيير ما حدث في المواجهات الأخيرة وتحسين نتائجه أمام الفريق المهيمن على الساحة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة نيس وباريس سان جيرمان، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة نيس وباريس سان جيرمان على ملعب أليانز ريفييرا في نيس، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 11:15 أليانز ريفييرا

كيف تشتري تذاكر مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات الأساسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين نيس وباريس سان جيرمان على ملعب أليانز ريفييرا:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا هي زيارة الموقعين الرسميين لنيس أو باريس سان جيرمان، حيث تُطرح تذاكر مشجعي الفريق المضيف والفريق الضيف رسميًا بحسب التوافر وفئات العضوية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي؟

إليك تفاصيل أسعار التذاكر والخيارات المتاحة لمباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين نيس وباريس سان جيرمان على ملعب أليانز ريفييرا:

1. القنوات الرسمية للناديين

مقاعد الفئات العادية: تبدأ أسعار التذاكر الرسمية المباعة بسعرها الأصلي مباشرة عبر نيس عادةً من نحو 25 إلى 40 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى، وترتفع في المباريات البارزة أمام منافسين كبار مثل باريس سان جيرمان.

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية المباعة بسعرها الأصلي مباشرة عبر نيس عادةً من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى، وترتفع في المباريات البارزة أمام منافسين كبار مثل باريس سان جيرمان. المدرج الرئيسي والمقاعد بمحاذاة الملعب: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية والمتوسطة بمحاذاة خط التماس عمومًا بين 70 و150 يورو عند شرائها مباشرة من النادي، بحسب الفئة المحددة وموقع القطاع.

تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية والمتوسطة بمحاذاة خط التماس عمومًا بين عند شرائها مباشرة من النادي، بحسب الفئة المحددة وموقع القطاع. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار تجارب كبار الشخصيات الرسمية التي يوفرها النادي في يوم المباراة، وتشمل مقاعد مبطنة ودخول الصالات وخدمات الضيافة والطعام، من 250 يورو وتتجاوز 500 يورو للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية / الخيارات الأقل سعرًا: تبدأ الأسعار من نحو 90 إلى 100 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . المدرجات السفلية العادية: يتراوح متوسط أسعار المقاعد العادية بمحاذاة الملعب وفي المدرجات السفلية عمومًا بين 115 و160 يورو .

يتراوح متوسط أسعار المقاعد العادية بمحاذاة الملعب وفي المدرجات السفلية عمومًا بين . المقاعد المميزة والمتجاورة للمجموعات: تُعرض كثيرًا بأسعار تتراوح بين 180 و300 يورو أو أكثر، بحسب التوافر والطلب على القطاع المحدد.

نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى نيس وباريس سان جيرمان

تفاوتت نتائج نيس في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الفرنسي، إذ حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة على أرضه أمام ليون بنتيجة 2-1، كما خسر خارج أرضه أمام أوكسير بنتيجة 1-0 خلال تلك السلسلة. وجاء الفوزان على ستراسبورج وليل بنتيجة 2-1 في كلتا المباراتين، ما يشير إلى قدرة الفريق على انتزاع النتائج، لكنه معرّض أيضًا لإهدار النقاط أمام منافسيه المباشرين.

يدخل باريس سان جيرمان المباراة وهو في حالة ممتازة، بعدما فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا. وكانت آخر نتائجه المحلية الفوز خارج أرضه على ستراسبورج بنتيجة 1-3، بين انتصارين أوروبيين على مانشستر سيتي وبرشلونة. وسجل باريس سان جيرمان 13 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، وكان فوزه 4-2 على برشلونة أحدث نتائج تلك السلسلة وأكثرها لفتًا للأنظار.

نيس وباريس سان جيرمان: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز باريس سان جيرمان 4-0 على ملعب أليانز ريفييرا، وهو الملعب نفسه الذي يستضيف هذه المباراة. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الفرنسي، يتفوق باريس سان جيرمان بوضوح بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لنيس وتعادل واحد. وسجل باريس سان جيرمان 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل خمسة أهداف لنيس.