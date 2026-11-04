تشهد دور الـ16 من كأس الملك مواجهة إقصائية مثيرة، إذ يستضيف العلا، الطامح إلى تحقيق المفاجأة، الأهلي، أحد عمالقة الكرة السعودية، على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة. وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في أبرز مسابقات الكؤوس السعودية، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

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متى تبدأ مباراة العلا والأهلي في كأس الملك؟

تُقام مباراة العلا والأهلي في كأس الملك، على أن تُؤكَّد تفاصيل الملعب مع اقتراب موعد اللقاء.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/8 1 ديسمبر 2026 - 08:40

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة العلا والأهلي؟

تُباع التذاكر الرسمية لمباريات كأس الملك أساسًا عبر منصات بيع التذاكر الرياضية السعودية المعتمدة، مثل ويبوك، إلى جانب منافذ بيع التذاكر التابعة للنادي المستضيف. وينبغي للمشجعين التحقق من هذه القنوات الرسمية أولًا خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام، للحصول على تذاكر دخول عادية مباشرة بالسعر الأصلي.

GrintaHub هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويتيح البحث عن أرخص تذكرة عبر منصات إعادة البيع للمشجعين وسيلة موثوقة لضمان عدم تفويت المباراة عند نفاد الحصة الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة العلا والأهلي؟

تبدأ أسعار التذاكر لدى مزود التذاكر الرسمي من نحو 20 إلى 40 ريالًا سعوديًا للدخول العام في المدرجات العادية، ما يوفر خيارًا ميسور التكلفة للمشجعين المحليين الراغبين في حضور مباراة الكأس.

وفي سوق إعادة البيع، مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 60 ريالًا سعوديًا، ما يمنح المشجعين وسيلة بديلة للعثور على أرخص تذكرة متاحة إذا نفدت الحصة الرسمية.

العلا ضد الأهلي في كأس الملك: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى العلا والأهلي

حقق العلا فوزًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر مباراتين تتوفر نتائجهما، إذ تغلب على الفتح 3-0 في كأس الملك قبل أن يخسر 3-1 أمام كريستال بالاس في مباراة ودية تحضيرية للموسم. ولا تتوفر بيانات ذات دلالة عن مستواه في المباريات الرسمية بخلاف هاتين النتيجتين.

فاز الأهلي في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه التعادل 0-0 مع السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما خسر 6-1 أمام الشباب في الدوري. وقبل تلك الفترة الصعبة، تغلب على الغرافة 2-1، والخليج 4-1، والفيحاء 3-2 في مباريات متتالية. وسجل الأهلي عشرة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

العلا ضد الأهلي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين العلا والأهلي. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عندما تتوفر مع اقتراب موعد المباراة.