يستضيف ميلان بارما يوم الأحد 6 ديسمبر 2026، على ملعب سان سيرو في ميلانو، يوم الأحد.

حقق بارما فوزًا لا يُنسى بنتيجة 1-0 على ملعب سان سيرو في آخر مواجهة بين الفريقين، في فبراير 2026. وفي وقت سابق من موسم 2025/26، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة مثيرة أُقيمت في بارما في نوفمبر 2025.

يقدّم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة ميلان وبارما، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ميلان وبارما كالتشيو 1913 في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة ميلان وبارما على ملعب سان سيرو في ميلانو يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 6 ديسمبر 2026 - 14:45 سان سيرو

كيف تشتري تذاكر مباراة ميلان وبارما كالتشيو 1913 في الدوري الإيطالي؟

إليكم الخيارات والطرق الرئيسية لشراء تذاكر مباراة ميلان وبارما كالتشيو 1913 المقبلة في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو:

1. القنوات الرسمية للنادي

الموقع الرسمي لميلان: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية لميلان. وتُتاح التذاكر عادةً أولًا لحاملي التذاكر الموسمية، ثم لحاملي بطاقة روسونيري (CRN)، وأخيرًا تُطرح للبيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ميلان وبارما كالتشيو 1913 في الدوري الإيطالي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ميلان وبارما كالتشيو 1913 المقبلة على ملعب سان سيرو بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: تبدأ من 14 يورو لمقاعد المدرج العلوي، مثل تيرزو بلو، وتصل إلى نحو 124 يورو للمقاعد المركزية في المنطقة الحمراء، تريبونا أونوري روسا.

تبدأ من لمقاعد المدرج العلوي، مثل تيرزو بلو، وتصل إلى نحو للمقاعد المركزية في المنطقة الحمراء، تريبونا أونوري روسا. الأسعار المخفضة: تبدأ من 14 يورو .

تبدأ من . الضيافة والخدمات الإضافية: تتوفر تجارب خاصة قبل المباراة، مثل باقة استراحة متحف سان سيرو، مقابل 60 يورو إضافية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر النادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب تذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

أسعار إعادة البيع الأولية: تبدأ من نحو 20 إلى 25 يورو للمقاعد ذات الإطلالة من المدرج العلوي، بحسب التذاكر المتاحة.

تبدأ من نحو للمقاعد ذات الإطلالة من المدرج العلوي، بحسب التذاكر المتاحة. متوسط السعر في السوق: يتراوح عادةً بين 200 و230 يورو للمقاعد العادية على جانبي الملعب وفي الفئة المتوسطة.

ميلان وبارما كالتشيو 1913 في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ميلان وبارما كالتشيو 1913

فاز ميلان بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات وخسر اثنتين، وسجل 11 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه الفوز على إنتر 3-1 في ديربي الدوري الإيطالي. وحقق أيضًا فوزًا بنتيجة 2-0 خارج أرضه على أودينيزي في الدوري الإيطالي خلال هذه الفترة، لكن خسارته 3-0 أمام بورنموث في الدوري الأوروبي و4-2 على أرضه أمام بولونيا تُظهر تذبذب مستواه طوال الموسم.

فاز بارما بمباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإيطالي، لكن توقيت تحسن نتائجه جدير بالملاحظة. فبعد ثلاث هزائم، بينها خسارة 3-0 أمام إنتر وأخرى بالنتيجة نفسها أمام تورينو، تعادل 0-0 مع أودينيزي قبل أن يفاجئ أتالانتا بفوز 3-0 في آخر مبارياته. وسجل بارما خمسة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

ميلان وبارما كالتشيو 1913: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز بارما 1-0 على ملعب سان سيرو في الدوري الإيطالي. وتبدو نتائج المواجهات الخمس الأخيرة متقاربة، إذ فاز ميلان مرتين وبارما مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتعادل الفريقان 2-2 في بارما في نوفمبر 2025، فيما فاز ميلان 3-2 على ملعب سان سيرو في يناير 2025.