يستضيف موناكو أوكسير يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب لويس الثاني في موناكو.

وجمعت آخر مواجهة بينهما في أبريل 2026، وانتهت بتعادل مثير 2-2 على ملعب لويس الثاني. وفي وقت سابق من موسم 2025-2026، حقق موناكو فوزًا صعبًا خارج أرضه على أوكسير بنتيجة 2-1 في كأس فرنسا.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة موناكو وأوكسير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة موناكو وأوكسير في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة موناكو وأوكسير على ملعب لويس الثاني في موناكو، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 14:45 لويس الثاني

كيف تشتري تذاكر مباراة موناكو وأوكسير في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة موناكو وأوكسير المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. قنوات النادي الرسمية

منصة التذاكر الرسمية للنادي: الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو شراء التذاكر عبر منصة التذاكر الرسمية لنادي موناكو، لا سيما إذا كنتم تبحثون عن تذاكر دخول عامة أو مقاعد في مدرجات مشجعي الفريق المضيف.

الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية هو شراء التذاكر عبر منصة التذاكر الرسمية لنادي موناكو، لا سيما إذا كنتم تبحثون عن تذاكر دخول عامة أو مقاعد في مدرجات مشجعي الفريق المضيف. شباك تذاكر الملعب: يمكن أحيانًا شراء التذاكر مباشرة من شبابيك ملعب لويس الثاني قبل يوم المباراة، بحسب توافرها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الرئيسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة موناكو وأوكسير في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة موناكو وأوكسير المقبلة في الدوري الفرنسي على ملعب لويس الثاني بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد.

1. قنوات النادي الرسمية

الدخول العام المعتاد والمقاعد خلف المرمى: تبدأ عادةً من نحو 40 إلى 45 يورو في أقسام المشجعين الأساسية.

تبدأ عادةً من نحو في أقسام المشجعين الأساسية. المقاعد على جانبي الملعب ومدرجات الدرجة الثانية: تتراوح أسعار المقاعد متوسطة الفئة عمومًا بين 60 و90 يورو ، وتوفر رؤية أشمل للملعب.

تتراوح أسعار المقاعد متوسطة الفئة عمومًا بين ، وتوفر رؤية أشمل للملعب. مقاعد الدرجة الأولى والفئات المميزة: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في الأجزاء السفلية والعلوية من المدرجات بين 100 و130 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد المميزة في الأجزاء السفلية والعلوية من المدرجات بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة الشرفية: تبدأ أسعار باقات الضيافة الفاخرة والمقاعد في أعلى فئات المدرجات المغطاة عمومًا من نحو 500 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الرئيسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع المقاعد خلف المرمى وفي المستوى العلوي: تبدأ الأسعار من نحو 50 إلى 55 يورو (ما يقارب 55 إلى 60 دولارًا).

تبدأ الأسعار من نحو (ما يقارب 55 إلى 60 دولارًا). المقاعد المعتادة في أقسام الدرجة الثانية: يبلغ متوسط أسعار المقاعد ذات الإطلالة الجانبية عادةً 80 إلى 90 يورو .

يبلغ متوسط أسعار المقاعد ذات الإطلالة الجانبية عادةً . إعادة بيع المقاعد على جانبي الملعب وفي الدرجة الأولى: تتراوح أسعار المقاعد المميزة غير المخصصة لكبار الشخصيات عادةً بين 105 و120 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد المميزة غير المخصصة لكبار الشخصيات عادةً بين . إعادة بيع تذاكر ضيافة كبار الشخصيات: قد تتجاوز أسعار تذاكر الضيافة 500 يورو بحسب التوافر والطلب.

موناكو وأوكسير في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاجون إلى معرفته

نتائج موناكو وأوكسير الأخيرة

حقق موناكو فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 1-0 أمام لوريان في الدوري الفرنسي، لكنه أتبعها بالفوز 2-1 خارج أرضه على سسكا صوفيا في دوري المؤتمر الأوروبي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تعادل 2-2 مع تولوز وتغلب على لانس 2-1. وسجل موناكو ثمانية أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

حقق أوكسير ثلاثة انتصارات، وتلقى هزيمة واحدة، وحقق فوزًا واحدًا في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز 3-1 على لوهافر في الدوري الفرنسي. وقبلها، تعرض لهزيمة ثقيلة 4-1 أمام رين، لكنه عاد بالفوز على كليرمون فوت وبريست ونيس. وسجل أوكسير 11 هدفًا واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

موناكو وأوكسير: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مباراة بين موناكو وأوكسير بالتعادل 2-2، وأُقيمت على ملعب لويس الثاني في الدوري الفرنسي في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات بين الناديين، فاز موناكو ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد ونتيجة واحدة لصالح أوكسير. وفاز موناكو 4-2 على أرضه في فبراير 2025، وتغلب على أوكسير 2-1 خارج أرضه في كأس فرنسا في ديسمبر 2025، وفاز عليه بالنتيجة نفسها خارج أرضه في الدوري الفرنسي في سبتمبر 2025. وجاء فوز أوكسير الوحيد في تلك السلسلة في مباراة خسرها على أرضه 3-0 في سبتمبر 2024، وفاز بها موناكو.