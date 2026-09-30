تتواصل الإثارة الإقصائية في النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي، إذ يواجه متصدر المجموعة الثانية منتخب عُمان في نصف النهائي على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 3 أكتوبر 2026. وتحسم هذه المواجهة المرتقبة هوية المنتخب الثاني الذي سيضمن مقعده في النهائي الكبير.

GOAL يقدم لك كل التفاصيل الأساسية التي تحتاجها لضمان مقعدك في هذه القمة الكبيرة بالدور نصف النهائي. تعرّف على مواعيد المباراة، ومنافذ التذاكر الرسمية، ومنصات إعادة البيع الثانوية، وكيفية الحصول على تذكرتك اليوم.

متى تُقام مباراة متصدر المجموعة الثانية ضد عُمان؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 3 أكتوبر 2026، الساعة 21:30 متصدر المجموعة الثانية ضد عُمان (نصف نهائي كأس الخليج العربي) ملعب الأمير عبد الله الفيصل، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر مباراة متصدر المجموعة الثانية ضد عُمان؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي في السعودية. وتُعد المنصة الرسمية وجهتك الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

وإذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة متصدر المجموعة الثانية ضد عُمان؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية من 22 ريالًا سعوديًا لمقاعد الفئة الثالثة خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب قسم الجلوس وموقع الدرجة داخل ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وإذا نفدت المخصصات العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 45 ريالًا سعوديًا للتذكرة الواحدة بحسب التوافر وحجم الطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة متصدر المجموعة الثانية ضد عُمان

يشهد نصف نهائي النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي مواجهات إقصائية من مباراة واحدة في جدة. ومع مواجهة متصدر المجموعة الثانية لصاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، تحمل هذه المباراة أقصى درجات الإثارة مع وجود بطاقة التأهل إلى النهائي على المحك.

ومن أبرز التفاصيل التي ينبغي وضعها في الاعتبار بشأن هذه المواجهة الكبيرة في نصف النهائي: