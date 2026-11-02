كيفية الحصول على تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام: أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعلومات المباراة، ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

يستضيف مانشستر سيتي فريق فولهام يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب الاتحاد في مانشستر.

يتفوق مانشستر سيتي تاريخيًا بوضوح في هذه المواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز في 23 من أصل 36 مباراة جمعته بفولهام. وشهدت اللقاءات الأخيرة بين الفريقين غزارة تهديفية، أبرزها فوز مانشستر سيتي المثير بنتيجة 5-4 على ملعب كرافن كوتيدج.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة مانشستر سيتي وفولهام على ملعب الاتحاد في مانشستر، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 07:30 ملعب الاتحاد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

هناك عدة طرق رئيسية لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: الطريق الأساسي والأكثر أمانًا للحصول على التذاكر بأسعارها الأصلية هو شراؤها مباشرة عبر بوابة مانشستر سيتي الرسمية للتذاكر. ويتطلب ذلك عادةً شراء إحدى فئات عضوية النادي، مثل عضوية يوم المباراة أو عضوية الناشئين أو العضوية المميزة، للتمكن من الشراء خلال فترات البيع المعنية. وبالنسبة إلى هذه الفئة من المباريات، يكون الأعضاء الرسميون الجدد والحاليون مؤهلين عادةً لشراء التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد، بحسب الخيارات الرسمية للنادي وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

حصة خاصة للمشجعين المحليين: يخصص مانشستر سيتي عددًا محدودًا من التذاكر لكل مباراة على أرضه بسعر محدد يبلغ 10 جنيهات إسترلينية للبالغين، مع أسعار أقل للفئات المستحقة للتخفيض والأطفال الصغار.

يخصص مانشستر سيتي عددًا محدودًا من التذاكر لكل مباراة على أرضه بسعر محدد يبلغ للبالغين، مع أسعار أقل للفئات المستحقة للتخفيض والأطفال الصغار. السعر الأصلي للتذاكر العادية يوم المباراة: تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام العادية، عند شرائها مباشرة عبر فئات العضوية الرسمية للنادي، من نحو 30 إلى أكثر من 60 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب الفئة المحددة والموقع داخل الملعب.

تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام العادية، عند شرائها مباشرة عبر فئات العضوية الرسمية للنادي، من نحو ، بحسب الفئة المحددة والموقع داخل الملعب. باقات الضيافة الرسمية: تبدأ أسعار خيارات الضيافة الإضافية الرسمية للنادي، مثل المقاعد المبطنة والدخول إلى الصالات، من نحو 150 إلى أكثر من 250 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر منافذ البيع الأصلية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أرخص التذاكر المعروضة: تبدأ أسعار المقاعد الأقل تكلفة من نحو 45 إلى 76 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعار المقاعد الأقل تكلفة من نحو . متوسط أسعار إعادة البيع: يتراوح متوسط أسعار معظم المقاعد العادية على جانبي الملعب أو في المدرجات المتوسطة بين 100 و145 جنيهًا إسترلينيًا .

يتراوح متوسط أسعار معظم المقاعد العادية على جانبي الملعب أو في المدرجات المتوسطة بين . إعادة بيع تذاكر الفئات المميزة وكبار الشخصيات: قد تتراوح أسعار تذاكر الضيافة التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو المقاعد المميزة في وسط المدرجات السفلية بين 160 وأكثر من 745 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب التوافر.

مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر سيتي وفولهام

يدخل مانشستر سيتي هذه المباراة بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وفي آخر مبارياته، حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب خلال هذه الفترة على ليفربول بنتيجة 3-0 وسندرلاند بنتيجة 5-3. وسجل سيتي 18 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل أيضًا 12 هدفًا، ما يشير إلى بعض الضعف الدفاعي رغم النتائج الإيجابية.

فاز فولهام في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل سلبًا مع ليفربول وبنتيجة 1-1 مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذه السلسلة. وكانت خسارته بنتيجة 2-1 أمام إيبسويتش تاون هزيمته الوحيدة خلالها، وقد أظهر قدرة على تحقيق النتائج أمام منافسين أقوياء.

مانشستر سيتي ضد فولهام: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد في فبراير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يملك سيتي سجلًا قويًا إجمالًا، إذ فاز في أربع منها، بينما لم يحقق فولهام أي فوز. وكان الاستثناء الوحيد هزيمة سيتي اللافتة بنتيجة 4-5 على ملعب كرافن كوتيدج في ديسمبر 2025، وهي المناسبة الوحيدة في هذه السلسلة التي حصد فيها فولهام النقاط الثلاث.