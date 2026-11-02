يستضيف مانشستر سيتي فريق فولهام يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب الاتحاد في مانشستر.

يتفوق مانشستر سيتي بوضوح في تاريخ مواجهاته مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فاز في 23 من أصل 36 مواجهة بينهما. واتسمت المباريات الأخيرة بين الفريقين بغزارة الأهداف، ومن أبرزها فوز مانشستر سيتي المثير بنتيجة 5-4 على ملعب كرافن كوتيدج.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة مانشستر سيتي وفولهام على ملعب الاتحاد في مانشستر، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 07:30 ملعب الاتحاد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

توجد عدة طرق رئيسية لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يُعد موقع مانشستر سيتي الرسمي لبيع التذاكر الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشرائها بسعرها الأصلي. ويتطلب ذلك عادةً شراء إحدى فئات عضوية النادي، مثل عضوية يوم المباراة أو عضوية الناشئين أو العضوية المميزة، للحصول على حق الشراء خلال فترات البيع المعنية. وعادةً ما يحق للأعضاء الرسميين الجدد والحاليين شراء تذاكر مباريات هذه الفئة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد، مقسّمة بين الخيارات الرسمية للنادي وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

حصة خاصة للمشجعين المحليين: يخصص مانشستر سيتي عددًا محدودًا من التذاكر لكل مباراة على أرضه بسعر 10 جنيهات إسترلينية للبالغين، مع أسعار أقل للفئات المستحقة للتخفيضات والأطفال الصغار.

يخصص مانشستر سيتي عددًا محدودًا من التذاكر لكل مباراة على أرضه بسعر للبالغين، مع أسعار أقل للفئات المستحقة للتخفيضات والأطفال الصغار. السعر الأصلي لتذاكر يوم المباراة العادية: تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام العادية، التي تُشترى مباشرةً عبر فئات العضوية الرسمية للنادي، عادةً بين نحو 30 و60 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر ، بحسب الفئة المحددة وموقع المقعد في الملعب.

تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام العادية، التي تُشترى مباشرةً عبر فئات العضوية الرسمية للنادي، عادةً بين نحو ، بحسب الفئة المحددة وموقع المقعد في الملعب. باقات الضيافة الرسمية: تبدأ أسعار خيارات الضيافة الإضافية الرسمية للنادي، مثل المقاعد المبطنة وإمكانية دخول الصالات، عمومًا من نحو 150 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية في مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أرخص التذاكر المعروضة: تبدأ أسعار المقاعد الأقل تكلفة من نحو 45 إلى 76 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعار المقاعد الأقل تكلفة من نحو . متوسط أسعار إعادة البيع: يتراوح السعر الوسيط لمعظم المقاعد العادية على جانبي الملعب أو في المدرجات الوسطى بين 100 و145 جنيهًا إسترلينيًا .

يتراوح السعر الوسيط لمعظم المقاعد العادية على جانبي الملعب أو في المدرجات الوسطى بين . إعادة بيع تذاكر الفئات المميزة وكبار الشخصيات: قد تتراوح أسعار باقات الضيافة مرتفعة الطلب أو المقاعد المميزة في وسط المدرجات السفلية بين 160 و745 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب التوافر.

مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر سيتي وفولهام

يخوض مانشستر سيتي هذه المباراة بعدما فاز في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وكانت خسارته الوحيدة بنتيجة 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. وكانت آخر مبارياته فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2 على إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق خلال هذه السلسلة انتصارين على ليفربول (3-0) وسندرلاند (5-3). وسجل سيتي 18 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل أيضًا 12 هدفًا، ما يشير إلى بعض الهشاشة الدفاعية رغم النتائج الإيجابية.

فاز فولهام في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر واحدة من مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فرض التعادل السلبي على ليفربول وتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذه السلسلة. وتمثل الهزيمة 2-1 أمام إبسويتش تاون خسارته الوحيدة خلالها، وقد أظهر قدرته على الخروج بنتائج إيجابية أمام منافسين أقوياء.

مانشستر سيتي ضد فولهام: سجل المواجهات الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي 3-0 على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتفوق سيتي بسجل قوي، إذ فاز في أربع منها، بينما لم يحقق فولهام أي فوز. وكان الاستثناء الوحيد هزيمة سيتي اللافتة بنتيجة 4-5 على ملعب كرافن كوتيدج في ديسمبر 2025، وهي المناسبة الوحيدة خلال هذه السلسلة التي حصد فيها فولهام النقاط الثلاث.