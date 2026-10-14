كيفية الحصول على تذاكر مباراة ليل ولانس: أسعار تذاكر الدوري الفرنسي، تفاصيل المباراة، بيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف ليل نظيره لانس يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 على ملعب ديكاتلون أرينا ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك.

تُعرف هذه المباراة باسم ديربي الشمال، وتمثل إحدى أشد المنافسات الإقليمية وأعرقها في كرة القدم الفرنسية. وفي آخر مواجهة بينهما بالدوري، في أبريل 2026، حقق ليل فوزًا حاسمًا بنتيجة 3-0 على لانس في الملعب نفسه.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ليل ولانس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليل ولانس في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة ليل ولانس على ملعب ديكاتلون أرينا ستاد بيير موروا في فيلنوف داسك، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 9 30 أكتوبر 2026 - 16:05 بيير موروا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليل ولانس في الدوري الفرنسي؟

للحصول على تذاكر مباراة ليل ولانس المقبلة في الدوري الفرنسي، يمكنك النظر في عدة خيارات رسمية وأخرى لإعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يُعد الشراء مباشرةً من موقع ليل الرسمي الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي. وعادةً ما يُفتح البيع أولًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل طرح التذاكر للجمهور.

منصة التذاكر الرسمية لإعادة البيع: إذا نفدت تذاكر المباراة عبر القنوات الرسمية، تتيح الأندية في كثير من الأحيان منصة رسمية لإعادة البيع، يمكن لحاملي التذاكر الموسمية عرض مقاعدهم التي لن يستخدموها عليها بأمان.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليل ولانس في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر ديربي الشمال، الذي يشهد طلبًا مرتفعًا ويجمع بين ليل ولانس، بحسب شرائها بسعرها الأصلي مباشرةً من النادي أو عبر منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية بسعرها الأصلي: عند الشراء مباشرةً عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار تذاكر مباريات الدوري عادةً من نحو 15 إلى 40 يورو للمقاعد العادية في المدرجات العلوية، وتصل إلى 80 إلى 150 يورو أو أكثر للمقاعد المركزية المميزة في المدرجات السفلية وباقات الضيافة. لكن تذاكر مباريات الديربي البارزة بسعرها الأصلي تنفد سريعًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولي للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هبالتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة عمومًا من نحو 80 إلى 150 يورو للفئات العادية، وقد ترتفع إلى أكثر من 200 إلى 350 يورو بحسب مستوى المقاعد والطلب.

ليل ضد لانس في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليل ولانس

حقق ليل انتصارين وتعادلًا واحدًا، وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام نيس في الدوري الفرنسي، فيما يُظهر فوزه 2-0 على تروا و1-0 خارج أرضه على تولوز قدرته على الحفاظ على نظافة شباكه. وتعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان، وخسر 3-2 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا، مسجلًا سبعة أهداف ومستقبلًا ثمانية في المباريات الخمس.

حقق لانس فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا، وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وجاء فوزه الوحيد في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2 خارج أرضه على سلافيا براج. وفي الدوري الفرنسي، خسر أمام موناكو ولوريان وستراسبورج، وسجل خمسة أهداف واستقبل ستة في تلك الهزائم الثلاث بالدوري وحدها.

ليل ضد لانس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز ليل 3-0 على ملعب ديكاتلون أرينا ستاد بيير موروا في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما بالدوري الفرنسي، حقق كل فريق انتصارين، فيما انتهت إحدى المباريات لمصلحة ليل بنتيجة 3-0 في مواجهة الإياب نفسها في وقت سابق من هذا العام. وفاز لانس بالمباراة المقابلة خارج أرضه بنتيجة 3-0 في سبتمبر 2025، كما حقق ليل انتصارين بنتيجتي 1-0 و2-1 في مواجهات سابقة ضمن هذه النتائج.