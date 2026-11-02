يستضيف ليفانتي نظيره إلتشي يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب سيوداد دي فالنسيا في فالنسيا.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري في يناير 2026، تفوق ليفانتي على إلتشي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة على ملعب سيوداد دي فالنسيا. وفي وقت سابق من موسم 2025–26، حقق إلتشي فوزًا بنتيجة 2-0 على ليفانتي على أرضه.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة ليفانتي وإلتشي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليفانتي وإلتشي في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة ليفانتي وإلتشي على ملعب سيوداد دي فالنسيا في فالنسيا يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 13 23 نوفمبر 2026 - 15:00 سيوداد دي فالنسيا

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفانتي وإلتشي في الدوري الإسباني؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة ليفانتي وإلتشي المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب سيوداد دي فالنسيا، فهناك عادةً بضعة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي ليفانتي: يبيع ليفانتي، بصفته الفريق المضيف، تذاكر المباريات الفردية مباشرةً عبر بوابته الرسمية للتذاكر. وعادةً ما تكون هذه الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي.

يبيع ليفانتي، بصفته الفريق المضيف، تذاكر المباريات الفردية مباشرةً عبر بوابته الرسمية للتذاكر. وعادةً ما تكون هذه الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للحصول على تذاكر بسعرها الأصلي. تذاكر نادي إلتشي: إذا كنت تشجع الفريق الضيف، فعادةً ما يحصل إلتشي على حصة من تذاكر مدرج الفريق الضيف لمشجعيه المسافرين، ويمكن طلبها عبر القنوات الرسمية للنادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفانتي وإلتشي في الدوري الإسباني؟

فيما يلي فئات التذاكر ونطاقات الأسعار التقديرية لمباراة ليفانتي وإلتشي في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية والمدرجات العلوية (جول ألتو / الدخول العام): تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 30 إلى 50 يورو للمباريات العادية، بحسب المنافس وموقع المقعد في المدرجات العلوية.

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو للمباريات العادية، بحسب المنافس وموقع المقعد في المدرجات العلوية. المقاعد على جانبي الملعب والمدرجات السفلية (تريبونا / لاتيرال): تتراوح أسعار المقاعد في الفئات المتوسطة والمدرجات السفلية الأقرب إلى أرض الملعب عمومًا بين 60 و110 يورو عند شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي.

تتراوح أسعار المقاعد في الفئات المتوسطة والمدرجات السفلية الأقرب إلى أرض الملعب عمومًا بين عند شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار التجارب المميزة يوم المباراة، التي تشمل خدمات الطعام ومقاعد في مواقع ممتازة، عادةً من نحو 150 إلى أكثر من 250 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر الناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

إعادة بيع مقاعد المدرجات العلوية وخلف المرمى: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 135 إلى 145 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . الفئة الثانية والمقاعد العادية: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية العادية غالبًا بين 140 و160 يورو .

تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية العادية غالبًا بين . إعادة بيع مقاعد الفئة الأولى المميزة على جانبي الملعب: تتراوح أسعار المقاعد المميزة على جانبي الملعب، أو تلك التي تشهد طلبًا مرتفعًا، غالبًا بين 175 وأكثر من 210 يورو بحسب توافرها.

ليفانتي وإلتشي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفانتي وإلتشي

يدخل ليفانتي هذه المباراة بسجل متباين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني، إذ حقق فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-1 على أتلتيك بيلباو، بعد التعادل 1-1 مع ديبورتيفو لا كورونيا. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، أظهر التعادل 3-3 مع إشبيلية قدرة ليفانتي على تسجيل الأهداف بغزارة، لكن الهزيمة 1-3 أمام فياريال والخسارة 2-4 أمام برشلونة تبرزان نقاط الضعف الدفاعية التي لم يعالجها فريق كاسترو بعد. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل ليفانتي عشرة أهداف واستقبلت شباكه عشرة.

يخوض إلتشي المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وانتهت أحدث مباراتين له بتعادلين سلبيين متتاليين أمام فياريال وسيلتا فيجو، بينما جاء فوزه الوحيد خلال هذه الفترة بنتيجة 1-3 على أرض إسبانيول. وتكتمل هذه النتائج بالهزيمة 2-3 أمام ريال مدريد والتعادل 1-1 مع أتلتيك بيلباو. وسجل فريق أنسيلمي خمسة أهداف فقط في هذه المباريات الخمس، وهو معدل سيثير قلق الفريق الضيف.

ليفانتي وإلتشي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 23 يناير 2026، حين فاز ليفانتي 3-2 على ملعب سيوداد دي فالنسيا. وقبلها، حقق إلتشي فوزًا على أرضه بنتيجة 2-0 في أغسطس 2025، في أول مواجهة بينهما بالدوري الإسباني خلال ذلك الموسم. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، ضمن الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية الإسباني، حقق كل فريق فوزين وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسُجل 19 هدفًا إجمالًا في تلك المباريات.