يستضيف لو مان نظيره ليل يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب ماري مارفينجت في لو مان.

أقيمت آخر مواجهة رسمية كبرى بينهما في كأس فرنسا في يناير 2018، حين فاز ليل خارج أرضه بنتيجة 4-2. وبالعودة إلى الفترة السابقة التي تزامن فيها وجودهما في الدوري الفرنسي، انتهت مواجهتهما في أبريل 2010 على ملعب ماري مارفينجت بفوز ليل الزائر بنتيجة 2-1.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة لو مان وليل، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لو مان وليل في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة لو مان وليل على ملعب ماري مارفينجت في لو مان، يوم السبت 28 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 12 28 نوفمبر 2026 - 14:45 إم إم أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة لو مان وليل في الدوري الفرنسي؟

للحصول على تذاكر مباراة لو مان وليل المقبلة في الدوري الفرنسي على ملعب ماري مارفينجت، تتوفر أمامك خيارات رئيسية عدة:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: تحقق مباشرة من الموقعين الرسميين لنادي لو مان وليل. تتيح منصات بيع التذاكر التابعة للناديين عادةً أكثر السبل موثوقية لشراء التذاكر بأسعارها الأصلية، مع إعطاء الأولوية غالبًا لأعضاء الناديين وحاملي التذاكر الموسمية قبل فتح البيع للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لو مان وليل في الدوري الفرنسي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة لو مان وليل المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية: تبدأ أسعارها من نحو 15 إلى 25 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى.

تبدأ أسعارها من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى. الفئة المتوسطة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 35 و60 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . المدرج الرئيسي المميز أو كبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من نحو 80 إلى أكثر من 120 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العامة: تبدأ أسعارها من نحو 50 إلى 55 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو ذات الرؤية المحدودة.

تبدأ أسعارها من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو ذات الرؤية المحدودة. المقاعد المميزة في المدرجات السفلية أو على جانبي الملعب: قد تتجاوز أسعارها بسهولة 250 إلى أكثر من 400 يورو عندما يرتفع الطلب.

لو مان ضد ليل في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لو مان وليل

حقق لو مان فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع أوكسير في الدوري الفرنسي، بعد هزيمته 3-0 أمام تولوز. وجاء فوزه الوحيد خلال تلك الفترة على لوريان بنتيجة 2-1 في سبتمبر. وسجل لو مان خمسة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وتبرز هزيمتاه أمام باريس سان جيرمان وتولوز تذبذب مستواه.

حقق ليل فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 خارج أرضه أمام موناكو في الدوري الفرنسي، بعد هزيمته 4-2 أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا. وقبل ذلك، خسر 3-0 أمام آرسنال في المنافسات الأوروبية، وإن كان فوزه 1-0 على لوهافر قد منحه بعض الارتياح محليًا. وسجل ليل ستة أهداف واستقبل سبعة خلال هذه المباريات الخمس.

لو مان ضد ليل: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جمعت آخر مواجهة رسمية بين الناديين في كأس فرنسا في يناير 2018، حين فاز ليل 4-2 خارج أرضه أمام لو مان. وقبلها، انتهت مباراة بينهما في الدوري الفرنسي في أبريل 2010 بفوز ليل أيضًا، إذ انتصر الفريق الزائر 2-1 على ملعب ماري مارفينجت. وفي المواجهات المباشرة الخمس المسجلة، حقق ليل ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد للومان، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. ولم يلتق الفريقان في مباراة رسمية منذ عدة سنوات، ما يجعل هذه المواجهة في الدوري الفرنسي لقاءً نادرًا بينهما.