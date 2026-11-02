يستضيف لومان فريق موناكو يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب ماري مارفينت في لومان.

وجرت آخر مواجهة رسمية بينهما في مايو 2013، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وفاز فيها موناكو على لومان 2-1. ويتفوق موناكو بفارق طفيف في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين في جميع المسابقات، بعدما حقق عدة انتصارات، وإن كانت المباريات السابقة على أرض لومان تمثل تحدياً للضيوف في كثير من الأحيان.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة لومان وموناكو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة لومان وموناكو في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة لومان وموناكو على ملعب ماري مارفينت في لومان، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 11:15 إم إم أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة لومان وموناكو في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين لومان وموناكو، تتوفر أمامك خيارات رئيسية عدة بحسب التوافر وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصة التذاكر الرسمية للومان: بما أن لومان يستضيف المباراة على ملعب إم إم أرينا، فإن بوابة التذاكر الرسمية للنادي هي الخيار الأكثر مباشرة للحصول على تذاكر المدرجات المخصصة لجماهير الفريق المضيف، بحسب توافرها ومتطلبات العضوية.

بما أن لومان يستضيف المباراة على ملعب إم إم أرينا، فإن بوابة التذاكر الرسمية للنادي هي الخيار الأكثر مباشرة للحصول على تذاكر المدرجات المخصصة لجماهير الفريق المضيف، بحسب توافرها ومتطلبات العضوية. منصة التذاكر الرسمية لموناكو: إذا كنت ستسافر لتشجيع موناكو، يمكنك مراجعة بوابة التذاكر الرسمية للنادي لمعرفة التذاكر المخصصة لمدرجات الفريق الضيف وإجراءات استبدال القسائم.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تماماً عبر القنوات الرسمية للناديين، فقد تجد تذاكر المدرجات على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لومان وموناكو في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة لومان وموناكو في الدوري الفرنسي بحسب شرائها من القنوات الرسمية للناديين أو من منصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر العادية بسعرها الأصلي: تتراوح أسعار تذاكر مدرجات الفريق المضيف، عند شرائها مباشرة من شباك تذاكر لومان الرسمي أو بوابته الإلكترونية، عادةً بين 15 و60 يورو ، وتختلف بدرجة كبيرة بحسب فئة المقعد المختارة داخل الملعب.

تتراوح أسعار تذاكر مدرجات الفريق المضيف، عند شرائها مباشرة من شباك تذاكر لومان الرسمي أو بوابته الإلكترونية، عادةً بين ، وتختلف بدرجة كبيرة بحسب فئة المقعد المختارة داخل الملعب. بيع التذاكر في شباك الملعب يوم المباراة: تتراوح أسعار التذاكر المشتراة مباشرة من شباك ملعب ماري مارفينت عموماً بين 15 و45 يورو، بحسب توافرها يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة عبر الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقاً للطلب في السوق:

أقل أسعار تذاكر إعادة البيع: تبدأ أسعار التذاكر عادةً من نحو 45 إلى 55 يورو للمقاعد ذات الإطلالة العادية أو في المدرجات العلوية.

تبدأ أسعار التذاكر عادةً من نحو للمقاعد ذات الإطلالة العادية أو في المدرجات العلوية. فئات المقاعد المميزة: قد ترتفع أسعار المقاعد المميزة بمحاذاة الملعب، أو باقات الضيافة لكبار الشخصيات، أو المقاعد في الأقسام الأكثر طلباً، لتبدأ من 80 يورو وتصل إلى 140 يورو أو أكثر، بحسب مستوى الطلب على المباراة.

لومان ضد موناكو في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لومان وموناكو مؤخراً

يدخل لومان هذه المباراة بسجل متباين في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وخسر اثنتين. وكانت آخر مبارياته خسارة ودية أمام جانجون بنتيجة 2-1، بينما كان آخر لقاء له في الدوري الفرنسي فوزاً على لوريان بنتيجة 2-1 في سبتمبر. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع لانس و1-1 مع نيس، ما يشير إلى قدرته على المنافسة، لكنه لا ينجح باستمرار في حسم النتائج لصالحه. وسجل لومان ثمانية أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وهو سجل يعكس خطورته الهجومية ونقاط ضعفه الدفاعية.

أما مستوى موناكو مؤخراً فأفضل بكثير. فقد فاز في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة، ولم يتعرض لأي خسارة في الدوري الفرنسي. وكانت آخر نتائجه الفوز ودياً على بيزا بنتيجة 2-0، بينما تغلب في الدوري على لانس بنتيجة 2-1 قبل أن يتعادل 1-1 مع ستراسبورج. وتظل أبرز نتيجة في تلك السلسلة فوزه 2-1 على باريس سان جيرمان خارج أرضه، ما عزز مكانته منافساً حقيقياً على اللقب. وسجل موناكو سبعة أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة، ولم يستقبل سوى ثلاثة.

لومان ضد موناكو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الناديين في مايو 2013، حين فاز موناكو على لومان بنتيجة 2-1 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. وفي المواجهات الخمس السابقة المسجلة بينهما، يتفوق موناكو بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد للومان، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وكان عدد الأهداف متقارباً نسبياً في تلك المباريات، إذ سجل موناكو تسعة أهداف مقابل سبعة للومان خلال المواجهات الخمس.