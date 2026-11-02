يستضيف لانس فريق مارسيليا يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب بولار ديليليس في لانس.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري يوم 24 يناير 2026، حقق مارسيليا الفوز على لانس بنتيجة 3-1 على ملعب فيلودروم. وقبل تلك المباراة، فاز لانس على مارسيليا بنتيجة 2-1 عندما استضافه على ملعب بولار ديليليس في أكتوبر 2025.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة لانس ومارسيليا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لانس ومارسيليا في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة لانس ومارسيليا على ملعب بولار ديليليس في لانس، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 10 8 نوفمبر 2026 - 14:45 بولار دولولي

كيف تشتري تذاكر مباراة لانس ومارسيليا في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المرتقبة بين لانس وأولمبيك مارسيليا:

1. القنوات الرسمية للناديين

مكتب تذاكر لانس الرسمي: بما أن المباراة تقام على ملعب بولار ديليليس، فإن الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي عبر الموقع الرسمي لتذاكر لانس.

بما أن المباراة تقام على ملعب بولار ديليليس، فإن الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي عبر الموقع الرسمي لتذاكر لانس. القنوات الرسمية لأولمبيك مارسيليا: يمكن لمشجعي الفريق الضيف الراغبين في حضور المباراة التحقق من حصة التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية لمارسيليا، التي تتولى عادةً تنسيق تذاكر مدرج الفريق الضيف وباقات السفر لمجموعات المشجعين المسجلة والأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لانس ومارسيليا في الدوري الفرنسي؟

إليك تقديرات أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المرتقبة بين لانس وأولمبيك مارسيليا بحسب الفئة:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام / الفئة العادية: تبدأ أسعار التذاكر المباعة مباشرةً من النادي بسعرها الأصلي عادةً من نحو 40,00 إلى 85,00 يورو ، بحسب فئة المقاعد والمدرجات في ملعب بولار ديليليس.

تبدأ أسعار التذاكر المباعة مباشرةً من النادي بسعرها الأصلي عادةً من نحو ، بحسب فئة المقاعد والمدرجات في ملعب بولار ديليليس. التذاكر المخفضة / الفئات الخاصة: قد تبدأ أسعار الخيارات المخفضة، مثل تذاكر المشجعين ذوي الإعاقة أو فئات العضوية الخاصة، من 15,00 إلى 30,00 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من القنوات الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة البيع العادية / المدرجات العلوية: تبدأ أسعار التذاكر المعروضة للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل مواجهة مارسيليا، عادةً من نحو 90,00 إلى 110,00 يورو في المدرجات العلوية أو الأقسام العامة.

تبدأ أسعار التذاكر المعروضة للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل مواجهة مارسيليا، عادةً من نحو في المدرجات العلوية أو الأقسام العامة. المقاعد المميزة / المقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعار المقاعد المميزة أو مقاعد المدرجات السفلية بين 130,00 و170,00 يورو أو أكثر، بحسب التذاكر المتاحة والطلب الفعلي مع اقتراب يوم المباراة.

لانس ومارسيليا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لانس ومارسيليا

فاز لانس في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 2-1 أمام موناكو في الدوري الفرنسي، كما خسر أمام لوريان وستراسبورج في الدوري. وجاء فوزه الوحيد في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2 على سلافيا براج. وسجل لانس ثمانية أهداف واستقبل سبعة خلال المباريات الخمس.

خسر مارسيليا مبارياته الخمس الأخيرة جميعها في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي. وكانت آخر نتائجه الخسارة بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان، كما خسر 4-1 أمام بشكتاش في أوروبا. ولم يسجل مارسيليا سوى ستة أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل 10 أهداف.

لانس ومارسيليا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الفرنسي يوم 24 يناير 2026، حين فاز مارسيليا على لانس 3-1 على أرضه. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، تقاسم الفريقان النتائج بالتساوي، إذ حقق كل منهما فوزين، فيما انتهت مباراة واحدة بفوز لانس خارج أرضه. وفاز لانس 2-1 على أرضه في أكتوبر 2025، بينما جاء فوز مارسيليا الآخر خلال هذه السلسلة في أبريل 2024.