هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الفرنسي
team-logoلانس
بولار دولولي
team-logoتولوز
Book Lens vs Toulouse Tickets
GOAL-e
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة لانس وتولوز: أسعار الدوري الفرنسي، ومعلومات المباراة، ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
لانس
تولوز
الدوري الفرنسي

يواجه لانس تولوز في الدوري الفرنسي. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف لانس نظيره تولوز يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب بولار دولولي في لانس.

وجمعت آخر مواجهة بينهما في الدوري الفرنسي في أبريل 2026، وانتهت بفوز مثير للانس بنتيجة 3-2 على ملعب بولار دولولي. والتقى الفريقان أيضًا في نصف نهائي كأس فرنسا في أبريل 2026، حين حقق لانس فوزًا مريحًا بنتيجة 4-1 على أرضه.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة لانس وتولوز، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة لانس وتولوز في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة لانس وتولوز على ملعب بولار دولولي في لانس، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

crest
الدوري الفرنسي - الجولة 11
بولار دولولي

كيف تشتري تذاكر مباراة لانس وتولوز في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة لانس وتولوز المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

  • منصة التذاكر الرسمية لنادي لانس: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية لشراء التذاكر الرسمية بسعرها الأصلي هي عبر موقع نادي لانس الرسمي للتذاكر (Billetterie). وعادةً ما يحصل الأعضاء وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الشراء في المراحل الأولى، قبل طرح التذاكر للجمهور بحسب المتاح.
  • شباك تذاكر ملعب بولار دولولي: يمكنكم شراء التذاكر أو استلامها مباشرةً من شبابيك التذاكر في الملعب بمدينة لانس، لا سيما قبل يوم المباراة إذا بقيت مقاعد غير مباعة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لانس وتولوز في الدوري الفرنسي؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة لانس وتولوز المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

  • المدرجات خلف المرميين ومناطق الجماهير (ديلكور / ترانان، المستوى 0): نحو 15 إلى 25 يورو.
  • المدرجات الجانبية (ديلكور / ترانان، المستويان 1 و2): نحو 25 إلى 45 يورو.
  • المدرجات الجانبية الوسطى (زيرسيس / ليبانيو): نحو 50 إلى أكثر من 80 يورو (مع ارتفاع أسعار خيارات الضيافة المميزة).

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

  • الفئة الأقل سعرًا / المدرج العلوي: تبدأ الأسعار من نحو 55 إلى 65 يورو.
  • الفئة العادية / المدرج الرئيسي: نحو 75 إلى 120 يورو، بحسب الطلب على المقعد المحدد.
  • باقات كبار الشخصيات والضيافة المميزة: 130 إلى أكثر من 250 يورو للتذكرة الواحدة.

لانس وتولوز في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لانس وتولوز

حقق لانس فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا بنتيجة 3-1 خارج أرضه على تروا في الدوري الفرنسي يوم 17 أكتوبر، كما تغلب على ليون 2-1 في وقت سابق من الشهر. وجاءت هزيمتاه أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا وموناكو في الدوري الفرنسي. وسجل لانس ثمانية أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

حقق تولوز فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له. وتغلب على لو مان 3-0 في أحدث مبارياته يوم 16 أكتوبر، وفي سبتمبر أتبع تعادله 2-2 مع موناكو بالفوز 3-2 على لوهافر. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة في مباراة ودية أمام بو. وسجل تولوز عشرة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

لانس

لانس - المستوى

سبورتينج
خ0-2
تروا
ف1-3
كلوب بروج
خ3-0
باريس
ف2-1
ليل
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
تولوز

تولوز - المستوى

PAU
خ2-3
موناكو
ت2-2
لومان
ف0-3
تروا
ت0-0
مارسيليا
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

لانس وتولوز: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

تفوق لانس في مواجهاته الأخيرة مع تولوز. وجاءت أحدث مواجهة بينهما في كأس فرنسا في أبريل 2026، حين فاز لانس 4-1 على ملعب بولار دولولي، بعد أيام فقط من فوزه 3-2 في الدوري الفرنسي على الملعب نفسه. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، فاز لانس ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتولوز وتعادل واحد، وتعكس حصيلة الأهداف الإجمالية قدرة لانس المستمرة على التفوق على هذا المنافس.

وجهاً لوجه

لانستعادلتولوز
3
1
1
كأس فرنسا
لانس badge
لانس
لانس
4
تولوز badge
تولوز
تولوز
1
انتهت
الدوري الفرنسي
لانس badge
لانس
لانس
3
تولوز badge
تولوز
تولوز
2
انتهت
الدوري الفرنسي
تولوز badge
تولوز
تولوز
0
لانس badge
لانس
لانس
3
انتهت
الدوري الفرنسي
تولوز badge
تولوز
تولوز
1
لانس badge
لانس
لانس
1
انتهت
الدوري الفرنسي
لانس badge
لانس
لانس
0
تولوز badge
تولوز
تولوز
1
انتهت
11الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل