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الدوري الإيطالي
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الأولمبيكو
team-logoروما
Book Lazio vs Roma Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة لاتسيو وروما: أسعار ديربي العاصمة، تفاصيل المباراة، بيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
الدوري الإيطالي
لاتسيو
روما

يواجه لاتسيو روما في الدوري الإيطالي. إليك كيفية حجز تذاكرك.

يعود ديربي العاصمة عندما يواجه لاتسيو غريمه روما في واحدة من أشد المنافسات احتدامًا في كرة القدم الإيطالية. ويلتقي ناديا العاصمة على ملعب الأولمبيكو الشهير يوم 13 ديسمبر 2026، في مواجهة مرتقبة ضمن الدوري الإيطالي.

جول يقدم لك كل المعلومات الأساسية لمتابعة المباراة مباشرة. تابع القراءة لمعرفة كيفية حجز تذاكرك الآن حتى لا تفوّت المواجهة.

متى تبدأ مباراة لاتسيو وروما في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة لاتسيو وروما على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية، على أن يُعلَن الموعد الرسمي لانطلاقها لاحقًا.

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الدوري الإيطالي - الجولة 15
الأولمبيكو

أين يمكن شراء تذاكر مباراة لاتسيو وروما؟

أفضل مكان للعثور على التذاكر هو الموقع الرسمي للاتسيو مباشرة، إذ يبيعها عبر بوابة Vivaticket. وعادةً ما تُطرح التذاكر على مراحل. وتُخصص مرحلة البيع المسبق عادةً لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي، ليحصلوا على أول فرصة لحجز مقاعدهم. وبعد انتهاء هذه المرحلة، يبدأ البيع العام للجمهور.

StubHub هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. فقد يتيح لك البحث في سوق إعادة البيع العثور على مقاعد متاحة لهذا الديربي الكبير حتى بعد نفاد التذاكر عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لاتسيو وروما؟

تختلف أسعار تذاكر هذه المواجهة في الدوري الإيطالي بحسب مكان الجلوس داخل ملعب الأولمبيكو. وعند الشراء مباشرة من موقع لاتسيو الرسمي للتذاكر، تبدأ الأسعار من 30 يورو للمقاعد في مدرجات كورفا، التي تُعد من أقل الخيارات تكلفة لمشاهدة المباراة من الملعب.

لاتسيو وروما في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لاتسيو وروما

حقق لاتسيو أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وانتهت أحدث مبارياته بالتعادل 1-1 مع نابولي في الدوري الإيطالي. وقبل ذلك التعادل، كان قد فاز في أربع مباريات متتالية بالدوري، بينها انتصار خارج أرضه على ساسولو بنتيجة 6-2، وفوز على يوفنتوس بنتيجة 3-0. وسجل لاتسيو 13 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق روما ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له، وجاءت هزيمته الوحيدة بنتيجة 3-2 أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. وفي الدوري الإيطالي، فاز خارج أرضه على أودينيزي بنتيجة 5-2، وعلى كالياري بنتيجة 4-2 قبل فترة التوقف الدولي، ثم تغلب في أحدث مبارياته على ساسولو بنتيجة 3-0. وسجل روما 17 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

لاتسيو

لاتسيو - المستوى

يوفنتوس
ف0-3
بارما
ف2-1
ساسوولو
ف2-6
كالياري
ف2-1
نابولي
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
14/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
روما

روما - المستوى

نابولي
ت3-3
كالياري
ف4-2
أودينيزي
ف2-5
مان يونايتد
خ3-2
ساسوولو
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
17/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

لاتسيو وروما: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيم أحدث ديربي للعاصمة ضمن هذه البيانات يوم 17 مايو 2026، عندما فاز روما على أرضه على لاتسيو بنتيجة 2-0 في الدوري الإيطالي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز روما ثلاث مرات، مقابل فوز واحد للاتسيو وتعادل واحد. وجاء انتصار لاتسيو الوحيد في تلك السلسلة خلال هزيمته على أرضه بنتيجة 0-1 يوم 21 سبتمبر 2025، فيما كان التعادل 1-1 على ملعب الأولمبيكو في أبريل 2025 المباراة الوحيدة التي انتهت بالتعادل في هذه السلسلة.

وجهاً لوجه

لاتسيوتعادلروما
0
1
4
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
2
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
0
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روما
روما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
1
روما badge
روما
روما
1
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
2
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
روما badge
روما
روما
1
لاتسيو badge
لاتسيو
لاتسيو
0
انتهت
1الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

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