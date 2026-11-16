يستضيف لاتسيو أتالانتا يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على الملعب الأولمبي في روما.

في أحدث مواجهاتهما بالدوري، حقق لاتسيو فوزًا على أرضه بنتيجة 2-0 في فبراير 2026، بعدما شهدت المواجهات في المواسم السابقة تعادلًا سلبيًا وهزيمة ضيقة بنتيجة 1-0. وامتدت لقاءاتهما الأخيرة إلى كأس إيطاليا في مطلع 2026، حيث انتهت مباراتان متكافئتان بالتعادل بنتيجتي 2-2 و1-1.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة لاتسيو وأتالانتا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لاتسيو وأتالانتا في الدوري الإيطالي؟

تُقام مباراة لاتسيو وأتالانتا على الملعب الأولمبي في روما يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 14 6 ديسمبر 2026 - 09:00 الأولمبيكو

كيف تشتري تذاكر مباراة لاتسيو وأتالانتا في الدوري الإيطالي؟

لشراء تذاكر مباراة لاتسيو وأتالانتا في الدوري الإيطالي، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكن شراء التذاكر مباشرة من لاتسيو أو عبر شريكه الرسمي لبيع التذاكر، وهو المنفذ الرئيسي لتذاكر المباريات التي تُقام على الملعب الأولمبي في روما.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة للبيع عبر القنوات الرئيسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لاتسيو وأتالانتا في الدوري الإيطالي؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة لاتسيو وأتالانتا في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

مقاعد المدرجات خلف المرمى القياسية: من 25 إلى 40 يورو

من 25 إلى 40 يورو المدرجات الجانبية «ديستينتي»: من 45 إلى 70 يورو

من 45 إلى 70 يورو المدرجات الرئيسية «تريبونا تيفيري» و«مونتي ماريو»: من 80 إلى أكثر من 180 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر النادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المدرج العلوي / الدخول العام: من 50 إلى 90 يورو

من 50 إلى 90 يورو المدرج السفلي / المقاعد على جانبي الملعب: من 110 إلى 220 يورو

من 110 إلى 220 يورو التذاكر المميزة / إعادة بيع باقات الضيافة: من 250 إلى أكثر من 450 يورو

لاتسيو وأتالانتا في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لاتسيو وأتالانتا

يدخل لاتسيو المباراة في حالة ممتازة، بعدما فاز بمبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز على كالياري بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي، بهدف حاسم سجله بينامونتي بضربة رأس. وخلال هذه السلسلة، سجل لاتسيو ستة أهداف أمام ساسولو في فوز خارج أرضه بنتيجة 6-2، وتغلب على يوفنتوس خارج أرضه بنتيجة 3-0. وسجل لاتسيو 14 هدفًا واستقبل أربعة أهداف فقط خلال المباريات الخمس.

حقق أتالانتا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته هزيمة على أرضه أمام بارما بنتيجة 3-0، كما خسر خلال هذه الفترة أمام ميلان بنتيجة 3-2 وأياكس بنتيجة 2-0 في دوري المؤتمر. وتعادل فريق بيرجامو مع فروزينوني بنتيجة 4-4 وفيورنتينا بنتيجة 2-2 في مباراتيه الأخريين، ليحصد خمس نقاط فقط من أصل 15 ممكنة في الدوري الإيطالي.

لاتسيو وأتالانتا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في كأس إيطاليا يوم 22 أبريل 2026، وانتهت المباراة على أرض أتالانتا بالتعادل 1-1. وقبلها، تعادل لاتسيو وأتالانتا بنتيجة 2-2 في مباراة بكأس إيطاليا على الملعب الأولمبي في مارس 2026. وفي الدوري الإيطالي، فاز لاتسيو على أرضه بنتيجة 2-0 في فبراير 2026، بينما انتهت مباراتاهما السابقتان في الدوري، في أكتوبر 2025 وأبريل 2025، بالتعادل 0-0 وفوز أتالانتا 1-0 على الترتيب. وخلال المواجهات الخمس الأخيرة، حقق لاتسيو فوزين مقابل فوز واحد لأتالانتا، وانتهت مباراتان بالتعادل.