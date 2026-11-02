يستضيف كوفنتري سيتي فريق كريستال بالاس يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا.

وجاء آخر لقاء رسمي بينهما في 6 مارس 2012، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وانتهى بتعادل صعب 1-1. وتاريخيًا، اتسمت مواجهات الفريقين بالتقارب، دون أن يفرض أي منهما هيمنة واضحة على لقاءاتهما السابقة.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس على ملعب كوفنتري بيلدينج سوسايتي أرينا، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لحجز تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك النظر في عدة خيارات بحسب حالة عضويتك في النادي ومنصة الشراء التي تفضلها:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة بوابة التذاكر الرسمية لكوفنتري سيتي للحصول على تذاكر أصحاب الأرض، أو الموقع الرسمي لكريستال بالاس للاطلاع على تفاصيل التذاكر المخصصة للجماهير الزائرة. ويتطلب الشراء عبر القنوات الرسمية عادةً امتلاك عضوية في النادي أو إحدى فئات التذاكر الموسمية خلال فترات البيع الأولى المخصصة لأصحاب الأولوية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع في البداية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي وكريستال بالاس المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز اختلافًا كبيرًا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام للبالغين: تبدأ عمومًا من نحو 100 جنيه إسترليني للمقاعد العادية.

تبدأ عمومًا من نحو للمقاعد العادية. فترات أولوية الأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية: يتطلب الشراء بالسعر الأصلي عادةً عضوية سارية في النادي أو الانتماء إلى فئة مؤهلة من المشجعين خلال فترات الطرح المبكر، مع تفاوت الأسعار وفق الفئات العمرية، مثل الأسعار المخفضة للصغار وكبار السن.

يتطلب الشراء بالسعر الأصلي عادةً عضوية سارية في النادي أو الانتماء إلى فئة مؤهلة من المشجعين خلال فترات الطرح المبكر، مع تفاوت الأسعار وفق الفئات العمرية، مثل الأسعار المخفضة للصغار وكبار السن. باقات الضيافة: ترتفع أسعار خيارات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية التي يقدمها الناديان مباشرةً، وتزداد بحسب المزايا المصاحبة لها، مثل تناول الطعام يوم المباراة والدخول إلى الصالات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفق طلب السوق:

أقل سعر للدخول: تبدأ أسعار المقاعد المتاحة من نحو 157 جنيهًا إسترلينيًا إلى 219 جنيهًا إسترلينيًا في المدرجات العلوية أو الأقسام ذات الرؤية العادية.

تبدأ أسعار المقاعد المتاحة من نحو إلى في المدرجات العلوية أو الأقسام ذات الرؤية العادية. المقاعد في المدرجات السفلية والمناطق الوسطى: تتراوح أسعار التذاكر المتوسطة بين 256 جنيهًا إسترلينيًا و 260 جنيهًا إسترلينيًا بحسب مستوى الطلب العام ومحدودية التذاكر المتاحة.

تتراوح أسعار التذاكر المتوسطة بين و بحسب مستوى الطلب العام ومحدودية التذاكر المتاحة. تذاكر إعادة البيع مرتفعة السعر: غالبًا ما تتجاوز أسعار هذه التذاكر 1,000 جنيه إسترليني بحسب المنصة وموقع صف المقاعد تحديدًا.

كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كوفنتري سيتي وكريستال بالاس

فاز كوفنتري سيتي في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 4-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق انتصارًا بنتيجة 1-0 على أرض نوتنجهام فورست في وقت سابق من هذه السلسلة. وسجل كوفنتري سيتي سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال المباريات الخمس، ويشير الفوزان الأخيران إلى أن الفريق بدأ يستعيد إيقاعه.

فاز كريستال بالاس في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه خسارة 5-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هزيمته 3-2 أمام ليون في الدوري الأوروبي. وكان بالاس قد تغلب على نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1 في الدوري قبل سلسلة الهزائم تلك، لكنه استقبل خمسة عشر هدفًا خلال المباريات الخمس، ما يعكس الضغط الواقع على دفاعه.

كوفنتري سيتي ضد كريستال بالاس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2012، حين تعادل كوفنتري سيتي وكريستال بالاس 1-1 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق كريستال بالاس بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لكوفنتري سيتي، وأقيمت غالبية تلك المباريات في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي خلال الفترة من 2010 إلى 2012.