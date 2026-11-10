يستضيف كريستال بالاس فريق هال سيتي يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب سيلهرست بارك في لندن.

وجاءت آخر مواجهة رسمية بينهما في 14 مايو 2017، حين حقق كريستال بالاس فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-0 على ملعب سيلهرست بارك. وقبل تلك المباراة، تعادل الفريقان 3-3 في مواجهة مثيرة على ملعب إم كيه إم في ديسمبر 2016.

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متى تبدأ مباراة كريستال بالاس وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة كريستال بالاس وهال سيتي على ملعب سيلهرست بارك في لندن، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 09:05 سيلهرست بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة كريستال بالاس وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة كريستال بالاس وهال سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لكريستال بالاس: الخيار الأكثر مباشرة وأمانًا لجماهير الفريق المضيف هو بوابة التذاكر الرسمية لكريستال بالاس، حيث تُطرح التذاكر على مراحل بحسب فئات العضوية.

الخيار الأكثر مباشرة وأمانًا لجماهير الفريق المضيف هو بوابة التذاكر الرسمية لكريستال بالاس، حيث تُطرح التذاكر على مراحل بحسب فئات العضوية. مكتب التذاكر الرسمي لهال سيتي: يمكن لجماهير الفريق الضيف شراء التذاكر عبر القنوات الرسمية لهال سيتي، إذ تُخصّص مجموعة محددة من المقاعد في ملعب سيلهرست بارك للجماهير المسافرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس وهال سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام: تتراوح الأسعار عادةً من نحو 46 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد العادية في المدرجات السفلية أو الزوايا، إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد المميزة في المواقع الوسطى.

تتراوح الأسعار عادةً من نحو للمقاعد العادية في المدرجات السفلية أو الزوايا، إلى للمقاعد المميزة في المواقع الوسطى. العضويات والأسعار المخفضة: تتراوح الأسعار عمومًا بين نحو 35 جنيهًا إسترلينيًا و60 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب فئة المقاعد المحددة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من المبيعات المباشرة للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستوب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العام: تبدأ الأسعار عادةً من نحو 69 جنيهًا إسترلينيًا ، ويبلغ متوسطها قرابة 154 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو ، ويبلغ متوسطها قرابة . المقاعد المميزة والضيافة: تتراوح الأسعار عمومًا من 197 جنيهًا إسترلينيًا إلى أكثر من 390 جنيهًا إسترلينيًا.

كريستال بالاس ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كريستال بالاس وهال سيتي

فاز كريستال بالاس في مباراة واحدة، وتعادل في أخرى، وخسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته خسارة على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعادل 2-2 مع بشكتاش في الدوري الأوروبي. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه السلسلة على أرضه أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1. وسجل بالاس عشرة أهداف واستقبل اثني عشر هدفًا في تلك المباريات الخمس، ما يجعل سجله الدفاعي مصدر قلق واضحًا.

تعادل هال سيتي في اثنتين وخسر اثنتين من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت آخر مبارياته تعادلًا بنتيجة 1-1 على أرض برينتفورد. وقبلها، خسر 1-0 أمام فولهام. كما تعادل هال مرتين أمام إيفرتون وتشيلسي في وقت سابق من هذه السلسلة، ويُظهر سجله خارج أرضه قدرة الفريق على حصد النقاط بعيدًا عن ملعبه، رغم أنه لا يجد دائمًا طريقة للفوز.

كريستال بالاس ضد هال سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 مايو 2017، حين فاز كريستال بالاس 4-0 على ملعب سيلهرست بارك. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز كريستال بالاس مرتين، وفاز هال سيتي مرتين، وتعادلا مرة واحدة. ولم يلتقِ الفريقان في مباراة رسمية منذ مواجهة 2017.