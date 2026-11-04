يستضيف فينورد فريق بورتو يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب دي كويب في روتردام.

وجرت مواجهتاهما السابقتان خلال دور المجموعات من الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020. وفي لقاء عام 2019 بروتردام، حقق فينورد فوزًا بنتيجة 2-0 على الفريق البرتغالي في دي كويب.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة فينورد وبورتو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فينورد وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة فينورد وبورتو على ملعب دي كويب في روتردام يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 دي كويب

كيف تشتري تذاكر مباراة فينورد وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات والقنوات المتاحة لشراء تذاكر مباراة فينورد وبورتو في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لفينورد ضمن حصته لمباريات أرضه أو المبيعات التي تمنح الأولوية للأعضاء. وعلى مشجعي الفريق الضيف الراغبين في الجلوس بالمدرج المخصص لهم التحقق من توافر التذاكر والحصص المخصصة عبر بوابة التذاكر الرسمية لبورتو مباشرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوافر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فينورد وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فينورد وبورتو في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو سوق إعادة بيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للناديين

الحصة العامة ومبيعات الأعضاء: تتراوح أسعارها عادةً بين نحو 45 و110 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين نحو . مدرجات الفريق الضيف: تتوافق أسعارها عمومًا مع الحدود القصوى المعتادة التي يحددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتذاكر مشجعي الفريق الضيف، وتتراوح عادةً بين نحو 50 و70 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر العادية: تبدأ أسعار مقاعد المدرجات العلوية خلف المرمى من نحو 120 إلى 130 يورو .

تبدأ أسعار مقاعد المدرجات العلوية خلف المرمى من نحو . المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عمومًا بين 200 و360 يورو أو أكثر، بحسب الطلب والتوافر مع اقتراب يوم المباراة.

فينورد وبورتو في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فينورد وبورتو

يدخل فينورد هذه المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات رسمية له، وكانت خسارته الوحيدة بنتيجة 1-0 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا. وكانت آخر نتيجة له قبل تلك الخسارة فوزًا شاقًا خارج أرضه على تيلستار بنتيجة 3-4 في الدوري الهولندي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على كومو بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا، وفاز على أوتريخت بنتيجة 5-0 محليًا، ما يؤكد قوته الهجومية التي ميزت موسمه. وسجل فينورد 15 هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أما نتائج بورتو في آخر خمس مباريات فكانت أكثر تفاوتًا. فقد حقق ثلاثة انتصارات وتلقى خسارتين، وكلتاهما في دوري أبطال أوروبا: الأولى بنتيجة 3-2 أمام ريال بيتيس، والثانية بنتيجة 1-0 أمام آيندهوفن في أحدث مبارياته الأوروبية. وكان مستواه محليًا أفضل؛ إذ يُظهر فوزه بنتيجة 2-1 على ماريتيمو وانتصاره بنتيجة 3-1 على بنفيكا في الدوري البرتغالي جودة اللاعبين المتاحين لفاريولي. وسجل بورتو سبعة أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس.

فينورد وبورتو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

المواجهات المباشرة بين الناديين قليلة، لكن نتائجها على أرض فينورد تصب في مصلحته. وجاءت أحدث مواجهة في الدوري الأوروبي في أكتوبر 2019، حين تغلب فينورد على بورتو بنتيجة 2-0 في دي كويب. وفاز بورتو بمباراة الإياب في وقت لاحق من الموسم نفسه بنتيجة 3-2 في البرتغال. وانتهت المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة بين الفريقين بالتعادل السلبي في مباراة ودية عام 2007. وتتسم نتائج المباريات الثلاث بتقارب كبير، وإن كان سجل فينورد على أرضه أمام بورتو يمنحه أفضلية تاريخية طفيفة في دي كويب.