تعود قمة «دي كلاسيكر» الشهيرة عندما يواجه فينورد غريمه أياكس في مباراة مرتقبة بالدوري الهولندي. ويلتقي الغريمان التاريخيان في ملعب دي كويب بمدينة روتردام يوم 29 نوفمبر 2026.

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متى تبدأ مباراة فينورد وأياكس في الدوري الهولندي؟

تُقام مباراة فينورد وأياكس على ملعب دي كويب في روتردام، على أن يُؤكد موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب موعد المباراة.

الدوري الهولندي - الجولة 14 29 نوفمبر 2026 - 08:30 دي كويب

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة فينورد وأياكس في «دي كلاسيكر»؟

أفضل مكان للعثور على التذاكر هو الموقع الرسمي لنادي فينورد وشباك التذاكر التابع له. وتُطرح التذاكر عادةً على مراحل. وتُخصص مرحلة البيع المسبق عادةً لحاملي التذاكر الموسمية وأعضاء النادي الرسميين، ما يمنحهم الفرصة الأولى لحجز مقاعدهم. وبعد انتهاء هذه المرحلة الأولية، يبدأ البيع العام للجمهور.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فينورد وأياكس في «دي كلاسيكر»؟

تختلف أسعار تذاكر هذه المواجهة في الدوري الهولندي بحسب مكان جلوسك داخل ملعب دي كويب في روتردام. وعند الشراء مباشرةً من الجهة الرسمية لبيع التذاكر، تبدأ الأسعار عمومًا من نحو 50 يورو للمقاعد في المدرجات العادية، وهي الخيار الأقل تكلفةً لمشاهدة المباراة مباشرة.

StubHub هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتبدأ الأسعار في السوق الثانوية حاليًا من نحو 170 يورو.

فينورد وأياكس في الدوري الهولندي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فينورد وأياكس

حقق فينورد فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 5-3 أمام هيرنفين في الدوري الهولندي، كما خسر 3-0 أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة. وتعادل مع فورتونا سيتارد وبي إس في آيندهوفن، وخسر 1-0 أمام ريال بيتيس، ليُكمل بذلك سلسلة صعبة من النتائج الأخيرة.

فاز أياكس في أربع من آخر خمس مباريات له، ولم يتعرض لأي خسارة في الدوري الهولندي خلال هذه الفترة. وتعادل في مباراته الأخيرة 2-2 مع تفينتي، لكنه فاز قبلها على ميتيلاند 6-1 في دوري المؤتمر الأوروبي، وألكمار 1-0، وسبارتا روتردام 2-1، وأتالانتا 2-0. وسجل أياكس 11 هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فينورد وأياكس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب دي كويب في الدوري الهولندي يوم 22 مارس 2026. وقبلها، فاز أياكس على أرضه أمام فينورد بنتيجتي 2-0 و2-1 في مباراتين متتاليتين، في ديسمبر 2025 وفبراير 2025 على الترتيب. وجاء آخر فوز لفينورد على أرضه في هذه المواجهة في أبريل 2024، حين تغلب على أياكس 6-0، لكن أياكس فاز 2-0 عندما التقى الفريقان على ملعب دي كويب في أكتوبر 2024. وفاز أياكس بثلاث من آخر خمس مواجهات بين الفريقين.