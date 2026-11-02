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كيفية الحصول على تذاكر مباراة فياريال وخيتافي: الأسعار في الدوري الإسباني، ومعلومات المباراة، وبيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
فياريال
خيتافي
الدوري الإسباني

يواجه فياريال خيتافي في الدوري الإسباني. إليك كيفية حجز تذاكرك.

يستضيف فياريال خيتافي يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

وفي آخر مواجهة بينهما، يوم 14 فبراير 2026، حقق خيتافي فوزًا صعبًا على فياريال بنتيجة 2-1 على ملعب كوليسيوم. وقبل تلك المباراة، فاز فياريال على أرضه بنتيجة 2-0 على ملعب لا سيراميكا في ديسمبر 2025.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة فياريال وخيتافي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فياريال وخيتافي في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة فياريال وخيتافي يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

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الدوري الإسباني - الجولة 12
لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال وخيتافي في الدوري الإسباني؟

للحصول على تذاكر مباراة فياريال وخيتافي المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب لا سيراميكا، تتوفر أمامك عدة خيارات بحسب توافر التذاكر وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للنادي

  • الموقع الرسمي للنادي: الشراء مباشرة من الموقع الرسمي لنادي فياريال هو الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة للحصول على مقاعد في المدرجات المخصصة لجماهيره، لكن الدفعات الأولى من التذاكر تُمنح فيها الأولوية غالبًا لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية.
  • المدرج المخصص للفريق الضيف: إذا كنت تشجع خيتافي، فعادةً ما ينبغي شراء تذاكر المدرج المخصص للزوار عبر قنوات خيتافي الرسمية أو مكتب التذاكر بالنادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

  • منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال وخيتافي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فياريال وخيتافي المقبلة في الدوري الإسباني بحسب شرائها مباشرة من القنوات الرسمية للنادي أو عبر منصات إعادة بيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للنادي

  • تذاكر الدخول العام العادية التي تُشترى مباشرة من النادي تتراوح أسعارها عادةً بين 30 و100 يورو، بحسب فئة المدرج وموقع المقعد داخل ملعب لا سيراميكا، مثل فوندو أو بريفيرينسيا أو تريبونا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

  • مقاعد الفئة العادية تبدأ أسعارها في هذه المباراة من نحو 50 إلى 130 يورو.
  • المقاعد المميزة أو تذاكر الفئة الأولى أو باقات ضيافة كبار الشخصيات تتراوح أسعارها غالبًا بين 180 يورو وأكثر من 600 يورو، بحسب الطلب في السوق وموقع المقعد.

فياريال وخيتافي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال وخيتافي

يدخل فياريال هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتلقى ثلاث هزائم، دون أي تعادل، في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت أحدث مبارياته فوزًا بنتيجة 3-1 على ليفانتي في الدوري الإسباني، بعد انتصاره خارج أرضه على ملقة بنتيجة 3-1. وسجل فياريال ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل عشرة، ما يجعل سجله الدفاعي مصدر قلق واضحًا. وتشير الهزائم الثلاث المتتالية التي سبقت انتصاريه الأخيرين إلى أن الفريق لا يزال يبحث عن الثبات في مستواه.

وحقق خيتافي فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكان أفضل نتائجه الأخيرة فوزه بنتيجة 1-0 على ملقة يوم 20 سبتمبر، فيما تعادل مع ديبورتيفو دي آ كورونيا وسيلتا فيجو قبل وبعد هزيمتيه أمام ريال بيتيس وأوساسونا. وسجل فريق بوردالاس ثلاثة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك الفترة، في انعكاس لنهج دفاعي حذر، لكنه هش أحيانًا.

فياريال

فياريال - المستوى

إلتشي
ت0-0
ليفربول
خ4-3
فالنسيا
ف1-2
CDM
ف0-5
إسبانيول
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
خيتافي

خيتافي - المستوى

فاييكانو
ت1-1
لوجانو
خ2-5
أتلتيك بيلباو
خ4-0
UBL
ف2-3
إشبيلية
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

فياريال وخيتافي: سجل المواجهات الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2026، حين فاز خيتافي على أرضه أمام فياريال بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني. وقبلها، فاز فياريال بنتيجة 2-0 عندما التقى الفريقان على ملعب لا سيراميكا في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، حقق كل فريق فوزين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات بالنظر إلى نتائجهما الأخيرة.

وجهاً لوجه

فياريالتعادلخيتافي
2
2
1
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خيتافي
خيتافي
2
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فياريال
فياريال
1
انتهت
الدوري الإسباني
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فياريال
فياريال
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خيتافي
خيتافي
0
انتهت
الدوري الإسباني
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خيتافي
خيتافي
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فياريال
فياريال
2
انتهت
الدوري الإسباني
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فياريال
فياريال
1
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خيتافي
خيتافي
1
انتهت
الدوري الإسباني
فياريال badge
فياريال
فياريال
1
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خيتافي
خيتافي
1
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

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