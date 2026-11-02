يستضيف فولهام نيوكاسل يونايتد يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب كرافن كوتيدج في لندن.

في آخر مواجهة بينهما يوم 24 مايو 2026، حقق فولهام فوزًا مستحقًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 على ملعب كرافن كوتيدج. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين في جميع المسابقات، يتفوق نيوكاسل بفارق ضئيل، إذ فاز ثلاث مرات مقابل انتصارين لفولهام.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد على ملعب كرافن كوتيدج في لندن، يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 10:00 كرافن كوتيج

كيف تشتري تذاكر مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إذا كنت ترغب في الحصول على تذاكر مواجهة فولهام ونيوكاسل يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقررة على ملعب كرافن كوتيدج يوم 7 نوفمبر 2026، فتتوفر عدة خيارات للشراء بحسب تفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر عبر النادي رسميًا: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية لشراء التذاكر العادية هي عبر الموقع الرسمي لنادي فولهام مباشرةً. ويتطلب ذلك عادةً إنشاء حساب عضوية مجاني أو مدفوع في النادي، وتُطرح التذاكر على مراحل بحسب فئات العضوية وسجل حضور المباريات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فولهام ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافن كوتيدج بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للنادي أو منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية للبالغين لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافن كوتيدج تتراوح عادةً بين 35 و100 جنيه إسترليني أو أكثر ، بحسب مستوى المقاعد وفئة المباراة، مثل مدرج جوني هاينز أو مدرج ريفرسايد أو المدرجات خلف المرميين.

لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافن كوتيدج تتراوح عادةً بين ، بحسب مستوى المقاعد وفئة المباراة، مثل مدرج جوني هاينز أو مدرج ريفرسايد أو المدرجات خلف المرميين. باقات الضيافة الرسمية وكبار الشخصيات تبدأ من نحو 225 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر للشخص الواحد، وتوفر إمكانية الدخول إلى صالات مميزة ومقاعد مبطنة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأولية، فإن منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية لهذه المباراة بنحو 75 جنيهًا إسترلينيًا في المدرجات العلوية أو المدرجات خلف المرميين.

لهذه المباراة بنحو في المدرجات العلوية أو المدرجات خلف المرميين. تدور الأسعار في المتوسط حول 189 جنيهًا إسترلينيًا، بينما ترتفع أسعار المقاعد ذات الإطلالة المميزة أو الواقعة على جانبي الملعب بحسب الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فولهام ونيوكاسل يونايتد

حقق فولهام فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعادل 0-0 مع ليفربول في وقت سابق خلال هذه السلسلة. وجاء فوز فولهام الوحيد في كأس كاراباو على وست هام يونايتد بنتيجة 3-2. وسجل فولهام ستة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز نيوكاسل بثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 19 سبتمبر، كما تغلب على توتنهام هوتسبير 2-0 في وقت سابق خلال هذه السلسلة. وجاءت خسارته الوحيدة بنتيجة 4-1 أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل نيوكاسل عشرة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 24 مايو 2026، حين فاز فولهام على نيوكاسل يونايتد 2-0 على ملعب كرافن كوتيدج. وفي آخر خمس مباريات مسجلة بين الفريقين، فاز نيوكاسل ثلاث مرات مقابل انتصارين لفولهام، وقد التقيا في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو. وسجل نيوكاسل سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس، مقابل تسعة أهداف لفولهام.