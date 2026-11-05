يستضيف فولهام بورنموث يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب كرافن كوتيدج في لندن.

في آخر مواجهة بينهما، يوم 9 مايو 2026، حقق بورنموث فوزًا خارج أرضه على فولهام بنتيجة 1-0 في كرافن كوتيدج. وقبل ذلك، حصد بورنموث النقاط الثلاث بفوز مريح بنتيجة 3-1 على ملعب فيتاليتي في أكتوبر 2025.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة فولهام وبورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فولهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة فولهام وبورنموث على ملعب كرافن كوتيدج في لندن، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 09:05 كرافن كوتيج

كيف تشتري تذاكر مباراة فولهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة فولهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب كرافن كوتيدج:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يمكنك زيارة الموقعين الرسميين لفولهام وبورنموث لشراء التذاكر مباشرةً عبر بوابتي التذاكر الرسميتين، وفقًا لتوافرها وفئات العضوية ونقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فولهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تقديرات الأسعار والخيارات المتاحة لتذاكر مباراة فولهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العامة العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو £35 إلى £56 للمقاعد الأقل طلبًا أو ذات الرؤية العادية، وتصل إلى £125 للمقاعد العادية المميزة.

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو للمقاعد الأقل طلبًا أو ذات الرؤية العادية، وتصل إلى للمقاعد العادية المميزة. باقات الضيافة: تبدأ أسعارها من £175 إلى £395 فأكثر، بحسب باقة الصالة أو الجناح المختارة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو £64 ، بينما يبلغ متوسط الأسعار في السوق نحو £170 ، بحسب توافر التذاكر وموقع المقاعد.

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو ، بينما يبلغ متوسط الأسعار في السوق نحو ، بحسب توافر التذاكر وموقع المقاعد. تذاكر إعادة البيع المميزة وكبار الشخصيات: قد تتراوح أسعارها بين £230 وأكثر من £700 للتذكرة الواحدة مع اقتراب يوم المباراة.

فولهام ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فولهام وبورنموث

يخوض فولهام هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 0-1 خارج أرضه على كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب خلال تلك الفترة على هال سيتي بنتيجة 1-0. وجاءت هزيمته الوحيدة أمام إيبسويتش تاون بنتيجة 2-1. وسجل فولهام سبعة أهداف واستقبل خمسة في المباريات الخمس، التي شهدت أيضًا فوزه على وست هام يونايتد في كأس كاراباو.

أما بورنموث، فحقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له، وكانت هزيمته الوحيدة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومنذ ذلك الحين، قدم بورنموث أداءً قويًا، ففاز 3-0 على شتورم جراتس، و2-0 على سندرلاند، و3-0 على ميلان في الدوري الأوروبي، و3-0 خارج أرضه على مانشستر يونايتد. وسجل 11 هدفًا واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس، وحافظ على نظافة شباكه في آخر مباراتين متتاليتين.

فولهام ضد بورنموث: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز بورنموث 1-0 على ملعب كرافن كوتيدج في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق بورنموث ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لفولهام، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وانتهت المواجهة السابقة على ملعب كرافن كوتيدج في ديسمبر 2024 بالتعادل 2-2، بينما فاز بورنموث 3-1 على أرضه في أكتوبر 2025.