يستضيف فرايبورج نظيره يونيون برلين يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب أوروبا بارك في فرايبورج.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 15 مارس 2026، حقق يونيون برلين فوزًا ضيقًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على ملعب أوروبا بارك. وتفوق يونيون برلين في المواجهات المباشرة الأخيرة، وإن كانت المباريات التي تُقام على أرض فرايبورج تنتهي كثيرًا بتعادلات قليلة الأهداف أو بفارق هدف واحد.

دعوا جول يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة فرايبورج ويونيون برلين، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فرايبورج ويونيون برلين في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة فرايبورج ويونيون برلين على ملعب أوروبا بارك في فرايبورج يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 9 8 نوفمبر 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

كيف تشتري تذاكر مباراة فرايبورج ويونيون برلين في الدوري الألماني؟

للحصول على تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين فرايبورج ويونيون برلين، يمكنكم الاستعانة بعدة قنوات لبيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر الناديين رسميًا: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي عبر الموقعين الرسميين لفرايبورج، صاحب الأرض، أو يونيون برلين. ويحصل أعضاء الناديين وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الشراء، قبل طرح أي مقاعد متبقية للبيع للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن العثور غالبًا على تذاكر دخول عامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرايبورج ويونيون برلين في الدوري الألماني؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين فرايبورج ويونيون برلين، سواء عبر القنوات الرسمية للناديين أو منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف (Stehplatz): تتراوح أسعار التذاكر الأصلية للبالغين عمومًا بين 18 و25 يورو ، وتُتاح أساسًا لأعضاء النادي خلال مراحل البيع الأولى.

تتراوح أسعار التذاكر الأصلية للبالغين عمومًا بين ، وتُتاح أساسًا لأعضاء النادي خلال مراحل البيع الأولى. المقاعد العادية (Sitzplatz): تتراوح أسعار المقاعد العادية في المدرجات السفلية والعلوية، عند شرائها مباشرة من النادي، عادةً بين 35 و70 يورو ، بحسب موقع المقعد والقطاع.

تتراوح أسعار المقاعد العادية في المدرجات السفلية والعلوية، عند شرائها مباشرة من النادي، عادةً بين ، بحسب موقع المقعد والقطاع. المقاعد المميزة من الفئة الأولى: تتراوح الأسعار الأصلية لتذاكر المقاعد المركزية المميزة في المدرج الرئيسي أو المقاعد القريبة من مناطق الضيافة بين 75 و90 يورو فأكثر عند شرائها مباشرة من النادي، بحسب التوافر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية خلال البيع المباشر عبر الناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقل سعر للدخول: يبدأ عمومًا من نحو 65 إلى 80 يورو لمقاعد المدرجات العلوية أو أماكن الوقوف، بحسب مستوى الطلب العام.

يبدأ عمومًا من نحو لمقاعد المدرجات العلوية أو أماكن الوقوف، بحسب مستوى الطلب العام. متوسط سعر السوق: تتراوح أسعار المقاعد المتوسطة عادةً بين 150 و500 يورو فأكثر بسبب ارتفاع الطلب على مباريات الدوري الألماني.

تتراوح أسعار المقاعد المتوسطة عادةً بين بسبب ارتفاع الطلب على مباريات الدوري الألماني. المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب: غالبًا ما ترتفع أسعار المقاعد ذات الإطلالة المميزة على جانبي الملعب أو تذاكر الضيافة، لتتجاوز في كثير من الأحيان 600 إلى 800 يورو فأكثر.

فرايبورج ضد يونيون برلين في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فرايبورج ويونيون برلين

حقق فرايبورج أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا على لوزيرن بنتيجة 4-2 يوم 3 أكتوبر، بينما كانت آخر نتيجة له في مباراة رسمية التعادل 2-2 مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني يوم 19 سبتمبر. وسجل فرايبورج 16 هدفًا واستقبل ستة أهداف خلال هذه المباريات الخمس، وكان فوزه 5-0 على بوروسيا مونشنغلادباخ أبرز عروضه من حيث التفوق.

أسفرت آخر خمس مباريات ليونيون برلين عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا على رييكا بنتيجة 1-0 يوم 26 سبتمبر، لكن نتائجه في الدوري الألماني كانت أسوأ: هزائم أمام بايرن ميونخ (7-0)، وشالكه 04 (1-3)، وباير ليفركوزن (4-0)، فيما كانت نتيجته الأخرى الوحيدة في الدوري خلال هذه الفترة التعادل 3-3 مع آينتراخت فرانكفورت. وسجل يونيون برلين ستة أهداف واستقبل 17 هدفًا في هذه المباريات الخمس.

فرايبورج ضد يونيون برلين: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 15 مارس 2026، حين فاز يونيون برلين 1-0 على ملعب أوروبا بارك في مباراة بالدوري الألماني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز يونيون برلين مرتين وفرايبورج مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل، وسجل كل فريق أربعة أهداف.